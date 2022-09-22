Damar Dostu: Nitrik Oksit

Çikolata ve Nitrik Oksit

Nitrik Oksit Faydaları

Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır,

Uyku kalitesini artırır,

Damarları genişleterek kan basıncını dengeler,

Tümörlere karşı savaşır,

Bağışıklık sistemini bakterilerle savaşmasını sağlar,

Beyinde bulunan sisir hücreleri arasında bilgi aktarımı ile hafızaya yardımcı olur,

Diyetle Nitrik Oksit Seviyesini Artırın

Proteinden zengin beslenmek

Fıstık

Süt tüketimi

Et

Balık

Soya ürünleri

Bakliyatlar

Muz

Avakado

Karaerik

Nar ve Nar suyu

Yaban mersini

Sarımsak

Pancar

Böğürtlen

Badem

Balık yağı

Keten tohumu

Ispanak, roka, marul, maydanoz, lahana

Greyfurt

Çikolata

L- arginin ve L-sitrulin besin destek takviyeleri

Son zamanlarda önemi gittikçe artan bir bileşik olan nitrik oksit tam bir damar dostudur. Damar iç yüzeyini korur, damar içi basıncı düşürür, damar bütünlüğünü korur.Nitrik oksit vücut tarafından üretilen kan damarlarının genişlemesini sağlayan, insülin ve büyüme hormonu gibi belirli hormonların salgılanmasını sağlayan önemli bir bileşiktir. Özellikle kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet tedavilerinde nitrik oksit etkilidir.Nitrik oksit sayesinde vücut dokularına giden kan akışı artar. Hücreler böylelikle daha fazla besin ve oksijene ulaşmış olurlar. Nitrik oksit miktarındaki artış enerji üretiminin de artmasını sağlar. Bu sayede fiziksel performans ve verimlilik artar. Nitrik oksit arterleri açıp birikimine engel olduğundan vücuttaki kan dolaşımı rahatlar.Yapılan bilimsel çalışmalar çikolatanın nitrik oksit üretimini ciddi miktarda artırdığını gösteriyor. Kanda fazla miktarda nitrik oksit dolaşması demek daha çok cinsel güç anlamına geliyor.Özellikle vücut geliştiriciler için nitrik oksit son derece önemlidir. Atletler kaslarına kan ve oksijen akışını desteklemek için L-arginin ve L-sitrulin takviyesi alırlar. Ayrıca bunları egzersiz kaynaklı laktik asit birikimini de en aza indirgemek için kolaylaştırıcı olur. Bu sayede kas yorgunluğu azalır, iyileşme hızlanır.Yaşlanma, sigara kullanımı yüksek kolesterollü ve yağlı yiyecekler, hareketsizlik gibi faktörler nitrik oksit üretimini azaltan faktörlerdir.Nitrik oksit üretimi Egzersiz, ağılık kaldırmak ve protein içerikli besinlerle kanda artar.Doğrudan hücre içinde nitrik oksit ve sitrulin oluşumuna katkı sağlar.