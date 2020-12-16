Daha katı kurallar uygulanacak

Dr. Vaiz,hastane içinde önlemlerin arttırıldığını, daha katı kuralların uygulanacağını ifade etti



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu.

Vaiz, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni tedbirleri takdir ettiğini belirtti.

Vaiz, karantina süresinin 10 güne çıkarılması, karantinasız girişlerin süresiz olarak durdurulmasını yerinde bulunduğunu kaydetti.

Hastane içinde de önlemlerin arttırıldığını kaydeden Vaiz, daha katı kuralların uygulanacağını ifade etti.

PCR testi olmayan refakatçilerin hasta yanında kalamayacağını ifade eden Vaiz, “Hastane yönetimi bu konuda bizi uyardı” dedi.

Hastane içinde personelin toplu yeme içmesinin de yasaklandığını bildiren Vaiz, “Hastanemize giriş çıkışlar kolay değildi. Ön kapıyı tutsanız diğer kapılardan girişler oluyordu” diyerek, personelin hastaneye tek kapıdan giriş çıkış sağlayacağını bildirdi. Vaiz, her servisin alacağı kendi güvenlik önlemlerinin olduğunu da aktardı.

Aşağı yukarı tüm hastanenin testten geçtiğini anlatan Vaiz, “Herkesin bildiği kurallara uyulması hepimize hatırlatıldı” diye konuştu.

Koronavirüsten kurtulmak için tüneldeki ışığın aşı olduğuna vurgu yapan Vaiz, “Bizim nesil Difteri, Tetanoz, Polio, Su çiçeği, Kızamık aşısı oldu. Bu aşılar nasıl hazırlandıysa Sinovac Çin aşısı da aynı yöntemle hazırlandı. Aşı olduğu halde kızamığı, su çiçeğini hafif geçiren yaşıtlarımız da oldu. Koronavirüs aşısı da aynı türden bir inaktif aşı” sözleriyle aşılanmanın gerekliliğini dile getirdi.



