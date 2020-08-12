Covid-19 ile ilgili şehir efsaneleri

Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil anlattı. Çıragil, Covid-19’dan korunma ve tedavisiyle ilgili halk arasında bazı doğru olduğu zannedilen yanlış bilgilere dikkat çekip uyardı

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil koronavirüsle ilgili pandeminin başladığı günden bu yana virüsle ilgili bilgi kirliliği oluştuğunu belirterek, bu konudaki gerçekleri şöyle sıraladı…

– Virüs rüzgarla birlikte hareket eder, yayılır. (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Koronavirüsün havada uzun süre dolaşamayacağı biliniyor. Virüsü taşıyan birinin öksürmesi, aksırması ya da hapşırması sonucunda oluşan damlacıklarla yayılabiliyor. Biliyoruz ki bu damlacıklar ağır ve havada uzun süre salınamıyor ve yere çöküyor. Bu nedenle rüzgar çok fazla risk faktörü değil.

– Ek vitamin kullanımı Covid-19'dan korur. (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Birçok insan, C vitamini, D vitamini, çinko, yeşil çay, ekinezya gibi bağışıklık sistemini güçlendirecek ek destek alıyor. Bunları kullanmak bağışıklık fonksiyonlarımıza güçlendirmek için etki edebilir ancak ek vitaminlerin direkt Covid-19'dan koruduğuna dair bir kanıt yoktur.





– Gümüş takmak faydalıdır. (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Gümüş takı kullanımının Covid-19'dan koruduğuna ya da tedavisinde etkili olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

– Güneş ışınları virüsleri yok eder. (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Kış aylarında, içinde bulunduğumuz yaz günlerinde virüsün yüksek ısıda ortadan kaybolacağına dair bir söylemler vardı ancak bunun doğru olmadığı görüldü. Güneş ışınlarına ve 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmak bizi Covid-19'dan korumaz ve Covid-19'un tedavisinde etkili olmaz.

– Sıcak suyla duş almak Covid-19'a karşı korur. (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Çok sıcak suyla duş almanın da Covid-19'dan koruduğuna dair bilimsel bir veri bulunmuyor. Bununla birlikte saç ve sakala koronavirüs yapışabilir. Bu nedenle saçımıza elimizi sürdüğümüzde su ve sabunla yıkamalıyız.

– Çocuklar hasta olmaz. (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Çocuklar da Covid-19 geçirebilir. Üstelik semptomları bulunmayan çocuklar taşıyıcı olup hastalığı yetişkinlere de taşıyabilir.





– Kullanılan maskeler mikrodalga fırınlarda dezenfekte edilebilir. (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Maskelerin hiçbiri böyle dezenfekte edilmez. Özellikle N95 maskelerin içindeki metal parçalar zarar görebilir.

– Sebze ve meyveler sabunlu suyla yıkanmalı. (YANLIŞ)

DOĞRUSU: Yiyeceklerle koronavirüs bulaşmaz çünkü midemizdeki asit korona virüsün ölmesine yol açar. Dolayısıyla sebze ve meyveleri bu şekilde temizlenmesi çok fazla önerilmiyor. Sadece suyla sürterek yıkamak yeterlidir.