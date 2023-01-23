“Çocuklar hasta, anneler babalar, doktorlar perişan”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Devletin acil servisleri yıkılıyor. Özel hastanelerin de onlardan kalır yeri yok." dedi.
Dizdarlı'nın paylaşımı şu şekilde:
Kızgınım.
Ülke, beta hemolitik streptokok ve influenza salgınının sarmalında esir oldu.
Devletin acil servisleri yıkılıyor. Özel hastanelerin de onlardan kalır yeri yok.
Bu ilk kez olmuyor. Olmuyor ama büyük bir farkla olmuyor.
Fark ilk kez ilaca olan erişimin olmamasıdır. Parayla bile istenilen uygun ilaç bulunmuyor.
Çocuklar hasta. Anneler babalar kadar doktorlar da perişan.
Üstelik sağlık alanında ciddi bir başarı öyküsü çıkaran, çocukların özel hekimlerce de aşılanması uygulamasından vaz geçiliyormuş. Sağlam çocukların da hastanelere taşınması uygulamasına geçiliyormuş.
Kızgınım
Ülke de bir endemi varken hâlâ tedbir almakta oyalanan, bunun üstüne aşı politikasını değiştiren Sağlık Bakanlığını bir kenara koyuyorum.
Ama bizim o dağı taşı inleten Sağlık Platformumuz nerede merak ediyorum.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği nerdesin?
Kibris Türk Eczacılar birliği napıyorsun?
Serbest Çalısan Hekimler Birligi neden suskunsun?
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