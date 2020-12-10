Çipli bileklik çalışmada kaldı, ev karantinası rafa kalktı

Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, Kasım ayında deneme amaçlı uygulanan ‘çipli bileklik’le ev karantinası uygulamasının çalışma olarak yapıldığını ve şu an uygulanmadığını söyledi



Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, Kasım ayında ‘deneme’ amaçlı uygulanan ‘çipli bileklikle ev karantinası’ uygulamasının, çalışma olarak yapıldığını ve şu an uygulanmadığını söyledi.

Alınan son kararda yurt dışından gelen öğrencilerin ev karantinasına değil normal karantinaya alınacağını da belirten Çaygür, ücretlerin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Ev karantinası için Bakanlar Kurulu kararı olması gerektiğini kaydeden Çaygür, “Yurt dışında okuyan KKTC vatandaşı, ya da KKTC’de kaydı olan ve yurt dışında bulunan KKTC’li öğrencilerin karantina ücretleri devlet tarafından karşılanacak. Konuşulan ev karantinasına geçilmesi için Bakanlar Kurulu toplantısı gerekir.” Şeklinde konuştu.



‘Çipli bileklik’ ile ilgili sadece çalışma yaptıklarını kaydeden Müsteşar Ali Çaygür, bilekliklerin hibe olarak geldiğini hiçbir şekilde bir ücret ödenmediğini de söyledi.

Uygulamada da bir takım eksiklikler olduğuna vurgu yapan Çaygür, “Çipli bileklik sisteminde telefon aplikasyonu gerekmekte. İlgili firma, tüm işlemleri yapar Sağlık Bakanlığı sadece kontrol edip ceza işlemini uygular. Sistemin eksikliği var, Kasım ayında sadece yolcularda çalışma yaptık. Yüzde 90 geri dönüş aldık. Bu uygulamayı ihlal etmek isteyenlerin cep telefonuna mesaj gönderilerek uyarıldı. Şuan uygulama yok” ifadelerini kullandı.

