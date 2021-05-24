Cilt kanserinden korunmak için ben haritalama ve yılda bir kez kontrol şart

Sonradan gelişen benlerdeki hızlı büyüme, renk koyulaşması, dirençli kaşıntı gibi belirtiler deri kanserinin habercisi olabilir. Benlerin cilt kanserine neden olmasını engellemek için en etkili yöntem düzenli doktor kontrolü

Her yaş ve cinsiyette görülebilen, farklı renk, şekil, çap ve yapıda olabilen benler, kimi zaman daha çok estetik kaygılar yaratsa da bundan çok daha önemli sorunların habercisi de olabilir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, benlerin zamanla uğradığı bazı değişikliklerle cilt kanserine dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, benlerin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Benlerde meydana gelen bazı değişiklikler deri kanseri belirtisi olabilir. Çocukluk çağından itibaren var olan benlerde zamanla sayıca artış, renk değişikliği ve büyüme gözlenebilse de hızlı değişiklikler uyarıcı risk faktörleri olarak kabul edilir. Özellikle sonradan gelişen benlerdeki hızlı büyüme, renk koyulaşması, dirençli kaşıntı gibi faktörler önemli uyaranlardır” ifadesini kullanıyor.



Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaziz, deri kanseri açısından risk grubunda olan kişileri de tanımlayarak dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Genellikle açık renk göz ve deri rengine sahip, çilleri olan, ailesinde veya kendisinde deri kanseri öyküsü bulunan, özellikle 100’ün üzerinde beni olan kişilerin deri kanseri açısından risk grubunda olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaziz, bağışıklığı baskılanmış hastalar ile gün içerisinde yoğun güneşe maruz kalan çiftçi, denizci, inşaat işçisi gibi meslek grubundan kişiler de risk grubu içinde sayılabilir diyor.

Ben muayenesi nasıl yapılıyor?

Ben muayenesinin dermatoloji uzmanları tarafından, dermatoskop olarak adlandırılan ışıklı bir büyüteç yardımı ile yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, bazı benlerde sadece el dermatoskopisi muayenesinin yetersiz kalabildiğini, bu durumda da bilgisayarlı dermatoskopi yani dijital dermatoskoptan faydalanıldığını ifade etti. Dijital dermatoskopi ile hastaların tüm benlerinin fotoğraflanıp numaralandırılarak kayıt altına alındığını, skorlama yöntemi ile de risk düzeyinin belirlendiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, riskli grupta yer alan benlerin belirli zaman aralıkları ile takibinin yapıldığını, takip sürecinde renk, şekil, sınır ve boyutlarında değişiklik saptanan benlerin gerekli durumlarda çıkarılmasının önerildiğini söyledi. Halk arasında benlere cerrahi işlemle müdahale edilmesinin, benin yayılmasına ve kötü huylu bir şekle dönüşmesine yol açacağına dair yaygın ve yanlış bir inanış olduğunu da ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, zamanında müdahale edilmeyen benlerin ölümcül cilt kanserlerine yol açabileceğini vurguladı.

Benlerdeki uyarıcı değişikliklere dikkat

Deri kanseri belirtilerini işaret etmesi bakımından benlerde birtakım uyarıcı değişiklikler meydana geldiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, asimetri, kenar düzensizliği, renk çeşitliliği, hızlı büyüme veya kabarıklaşma ile benin boyutunun 6 milimetreden büyük olmasının dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu söyledi.

Ben haritalama ne zaman gereklidir?

Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz ben haritalamasının da önemine vurgu yaparak sırt, ağız içi, kulak arkası, genital bölge, kalça, saçlı deri, tırnak, bacak arkası, avuç içi, ayak tabanı gibi takibi zor alanlarda çok sayıda benleri olan ve ailesel deri kanseri öyküsü olan kişilerde ben haritasının çıkarılması gerektiğini söylüyor. Yrd. Doç. Dr. Mullaaziz, kanser türlerinden olan malign melanom lezyonlarının önemli bir kısmının ben üzerinde oluştuğunu, bu kanser türünün de tedavi edilemeden hızlı bir şekilde tüm vücuda yayıldığı takdirde, tedavi şansının büyük ölçüde ortadan kalktığını vurguluyor.

Yılda en az bir kez ben muayenesi şart!

Dijital dermatoskopi cihazı ile ben muayenesinin tüm yaş gruplarında rahatlıkla yapılabileceğini, hiçbir yan etkisi ve sakıncası bulunmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, risk grubunda bulunan kişilerin ayna karşısında ayda bir kez benlerini kontrol etmeleri ve en az yılda bir kez de hekim kontrolünden geçmeleri gerektiğini söyleyerek hekimin gerekli görmesi halinde ise erken müdahale ile benin çıkarılarak kişinin sağlığının korunabileceğini vurguluyor.