“Ciddi sonuçlarla hastanelik olabilirsiniz”

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Doktor Cenk Conkbayır, ülkemizde kalp hastalıkların giderek yaygınlaştığını söyledi. Çok sayıda gencin ‘hipertansiyon’ hastası olduğuna işaret eden Conkbayır, “Birçoğu da bunun farkında değil” dedi

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Doktor Cenk Conkbayır, yüksek seyreden hava sıcaklıklarına karşı uyardı.Yaz mevsimi dolayısıyla sıcaklıkların artması kalp krizi riskini de artırıyor. Özellikle yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve kalp hastalarının yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkileneceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cenk Conkbayır, dikkat edilmesi gereken konularda bilinçlenmenin hayati önem taşıdığının altını çizdi.Conkbayır, kalp hastalarını ve kronik hastaları sıcak havalarda ilaç kullanımı konusunda da uyardı. Kalp hastalığı veya başka kronik rahatsızlığı olanların sıcak havalarda ilaçları nasıl kullanacakları yönünde doktorlarıyla konuşmaları gerektiğini söyleyen Conkbayır, bazı ilaçların vücudun sıcaklığa verdiği tepkiyi değiştirebildiğini belirtti.Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini, taze meyve, sebze ve su oranı yüksek gıdalar tüketerek vücudunu serin kalmasına yardımcı olunmasını, düzenli olarak kalp sağlığının kontrol ettirilmesi ve hastaların doktorlarının önerilerini takip etmesi gerektiğini söyleyen Conkbayır özellikle yaz aylarında herhangi bir göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi durumunda hemen tıbbi yardım alınmasını önerdi.Sıcaklara rağmen sıvı tüketimi olmamasının ciddi sonuçlar oluşturacağını söyleyen Prof. Dr. Conkbayır, “Son zamanlarda artan hava sıcaklıkları ile birlikte kalp hastalıklarında artış gözlenmektedir. Özellikle hipertansiyon hastaları, kalp damar hastalığı olan hastalar, kalp yetmezliği olan hastalar çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Sıcak havada güneş altında çalışmak da tehlikeli olabilir. Güneş altında çalışmak zorunda kalan kişilerin özellikle dikkat etmeleri gereklidir. Kalp krizinden korunmak için sigara alkol içilmemesi, yağlı yemek yenmemesi, diyabet varsa kontrol altında tutulması, kan basıncının düzenli tutulması, düzenli egzersiz yapılması hayati önem taşımaktadır” dedi.Ülkedeki ekonomik şartlarının kişiler üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Conkbayır, ülkemizde kalp hastalıkların giderek yaygınlaştığını söyledi. Sigara, alkol ve madde bağımlığının bu rahatsızlıklarda ciddi katkıları olduğunu söyleyen Conkbayır, çok sayıda gencin ‘hipertansiyon’ hastası olduğuna işaret ederek, “Bugün birçok hipertansiyon hastası gencimiz var ve birçoğu da bunun farkında değil” ifadelerini kullandı.