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Çayönü'nde kuş gribi şüphesi

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Çayönü’nde bir kişiye ait güvercinlerde kuş gribi şüphesine rastlandı

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Çayönü'nde kuş gribi şüphesi
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Veteriner Dairesi, Çayönü’nde bir kişiye ait güvercinlerde kuş gribi şüphesine rastlandığını ve kesin teşhis çalışmalarının sürdüğünü duyurdu
Yazılı bir açıklama yapan Veteriner Dairesi, söz konusu üreticinin güvercinlerinde “yüksek oranda ölüm” tespit etmesi üzerine daireye bildirimde bulunduğunu , yapılan otopsilerde ise “Kuş Gribi” şüphesinin belirlendiği belirtildi.
Açıklamada, “Hastalığın laboratuvar teşhisi için gerekli numuneler alınmış ve kesin teşhis çalışmaları sürmektedir” denildi.
Daire, tedbir amaçlı olarak kümesteki diğer tüm güvercinlerin Veteriner Dairesi ve Beyarmudu Belediyesi ekipleri tarafından "imha" edildiğini açıkladı.
Açıklamada, "Veteriner Dairesi tarafından, bölgedeki diğer kanatlı hayvanlar işletmeleri ve çiftlikleri izlenmektedir" ifadeleri de kullanıldı. 
 
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