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Çamlıbel İlkokulu’nda servis elemanı pozitif

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Çamlıbel İlkokulu'nda, okul servislerinde çalışan görevlinin PCR test sonucu pozitif çıktı. Söz konusu çalışanın, okul kantini görevlisi de dahil olmak üzere çok sayıda temaslısı mevcut

Çamlıbel İlkokulu’nda servis elemanı pozitif
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Çamlıbel İlkokulu'nda, okul servislerinde çalışan görevlinin PCR test sonucu pozitif çıktı. Elde edilen bilgilere göre söz konusu çalışanın, okul kantini görevlisi de dahil olmak üzere çok sayıda temaslısı mevcut. Okulun ilk iki gününde salgın nedeniyle çok sayıda öğrencinin okula gelmemesi ise 'şans' olarak değerlendiriliyor.
Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgilere göre, Pazartesi günü KKTC genelinde tartışmalı bir şekilde açılan okullarla birlikte eğitime başlayan Girne’deki Çamlıbel İlkokulu'nda, okul servislerinde çalışan görevlinin PCR test sonucu pozitif çıktı. 
Görevlinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından temaslı takibine başlanan okulda, kantin görevlisi de dahil olmak üzere çok sayıda temaslı olabileceği düşünülüyor.
Okulun çevre köylerden gelen hatırı sayılır miktarda öğrencisi bulunuyor…
Edinilen bilgilere göre okul yönetimi, serviste görevli kişinin pozitif çıkması sonucu görevlinin bulunduğu otobüsle okula gelen öğrencilerle ilgili bir temaslı grubu oluşturmaya çalışıyor.
Okulun ilk iki gününde salgın nedeniyle çok sayıda öğrencinin okula gelmemesi ise 'şans' olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan okul müdürünün sağlık bakanlığından okul geneline PCR testi yapılması adına ekip talep ettiği ve personel eksikliği nedeniyle“olumsuz yanıt aldığı” iddia ediliyor.
 
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