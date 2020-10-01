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Burun Spreyi güvenli, hücrelere zarar vermiyor ve anti-oksidan etkili

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Yakın Doğu Üniversitesinin COVID-19’u önlemeye yönelik proje ortağı olduğu koruyucu “Burun Spreyi”nin Güvenirlilik testleri tamamlandı

Burun Spreyi güvenli, hücrelere zarar vermiyor ve anti-oksidan etkili

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni tip korona virüsünün (COVID-19) yayılmasını önlemeye yönelik proje ortağı olduğu koruyucu “Burun Spreyi”nin yapılan güvenirlilik testlerinde herhangi bir sitotoksik etkiye rastlanmadığı ve spreyin güvenli olduğu rapor edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Ensitütüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmesi için geliştirilen koruyucu “Burun Spreyi”nin toksisite deneylerinde spreyin, sitotoksik olmadığı ve hücrelere zarar vermediği, aynı zamanda        anti-oksidan ekti gösterdiği belirlendiği bildirildi.

Anti-Oksidan Aktiviteye Sahip...

İnsan HepG-2 ve CaCo hücre hatlarında kullanım dozu on kata kadar yapılan denemelerde koruyucu Burun Spreyi’nin toksik etki yapmadığı ve hücrelere zarar verici bir değişikliğe neden olmadığı belirlendi. Burun Spreyi’nin güvenli olup olmadığı ve muhtemel yan etkilerinin araştırıldığı deneylerde, spreyin aynı zamanda iyi bir anti-Oksidan aktiviteye sahip olduğu saptandı.

İtalya’da 87 Gönüllü Üzerinde Denendi...

İtalya’da proje ortakları tarafından 87 kişi üzerinde test edilen koruyucu Burun Spreyi’nin kullanımı sırasında yan etkisinin ve ilaç etkileşimlerinin olmadığı belirlendi. Güvenirlilik profili değerlendirilen spreyin güvenli olduğu rapor edildi.

Zeytin Yaprağında Elde Edilen Maddeler İçeriyor...

SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmesi için geliştirilen koruyucu burun spreyi, zeytin yaprağından elde ediliyor ve içerisindeki etken maddeler anti-viral ve            anti-oksidan özellikler taşıyor.

Güvenlik Raporu Bilimsel Dergide Yayımlanacak...
Güvenirlilik testleri tamamlanan ve laboratuvar deneylerinde herhangi bir olumsuz reaksiyona rastlanmayan burun spreyinin güvenirliliği ile ilgili rapor, ululuslararası indekslerde taranan bilimsel bir dergide yayınlanmak üzere kabul edildi.  

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