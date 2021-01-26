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Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 4 hastaya yaşam umudu

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hafta sonu yapılan 3 böbrek ve 1 kalp nakliyle, 4 hastaya daha yaşam umudu verildi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 4 hastaya yaşam umudu
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Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen Kenan Kurtdemir ile Mert Fıstıkçı’nın organları, organ nakli bekleyen hastalara nakledildi.
Böbrek hastası üç kişiye böbrek, kalp hastası bir kişiye de kalp nakli yapıldı. 
Organ nakli yapılan hastaların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Böylece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan kalp nakli sayısı 3’e, böbrek nakli sayısı da 48’e ulaştı. Böbrek nakillerinden 29’u beyin ölümü gerçekleşen kişilerden, 19’u ise canlı vericiden sağlanan böbreklerle yapıldı.
Organlarıyla üç hastaya yaşam veren Kenan Kurtdemir geçirdiği trafik kazası; Mert Fıstıkçı ise hastalık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.
Nakil operasyonları, kalp ve damar cerrahi ekibi ile üroloji ekibi tarafından haftasonu gerçekleştirildi.
Hastane Başhekimliği’nin açıklamasına göre yoğun bakım ünitesinde  beyin ölümü gerçekleşen 2 hastadan yapılan nakiller her iki hastanın ailesinin organ bağışına gösterdikleri duyarlılıkla gerçekleşti. 
Açıkamada, Mert Fıstıkçı ve Kenan Kurtdemir’in ailelerine hastalar adına minnet ifade edilerek “Organ nakillerinde emeği geçen kardiyovasküler cerrahi, üroloji, nefroloji, anestezi ve reanimasyon ekiplerine, organ nakli koordinatörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” denildi.

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