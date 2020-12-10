Bu besinler diyabete iyi geliyor

Diyabet tüm dünya nüfusunda oldukça yaygın olan kronik bir hastalıktır. Halk arasında ve sağlık alanında diyabeti tedavi edici bitki ve besinlerin kullanımı oldukça yaygındır.





TARÇIN

Glikozun depolanmasını artırır ve insülin reseptörlerini aktifleştirir. Böylelikle insüline duyarlılığı artırır(tip 1 diyabetli bireyler için bu bilgi geçersizdir) . Polikistik overli kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda hergün düzenli tarçın kullanan bireylerde insülin direncinde azalma bulunmuştur. Ayrıca yapılan diğer araştırmalarda tarçının kan şekerini ve lipit profilini düzenleyici etkileri olduğu gösterilmiştir.

Tarçın ayrıca midenin boşalma süresini de geciktiricidir.

Tarçının bu olumlu etkilerinden faydalanmak için günde en az 1 gram tüketilmesi gerekmektedir. Günlük doz ise 6 gramı aşmamalıdır.

Mide-bağırsak ülseri olanlar, tarçına alerjisi olanlar ayrıca gebe ve emzikli olanlar tarçından uzak durmalıdır.

Tarçının ‘emenagog’ etkisi vardır (emenagog: bayanlarda adet kanamasını artıran, adet görmeyi tetikleyen ve rahim düz kaslarını uyararak düşüğe sebebiyet veren içeriktir.)

Ayrıca aşırı tüketimi taşikardi, solunum sıkıntısı ve aşırı terlemeye de neden olabilir.





SOĞAN

İnsülin salgılanmasını artırmada ve de glutatyon peroksidaz aktivitesini artırarak vücudum makinesi karaciğerin glikozu yani şekeri depolamasını geliştirici etki gösterir.

Yapılan bir araştırmada diyabetik hastalara yemek sonrası 50 gr soğan suyunun verilmesi tokluk kan şekeri seviyesini istatistiki açıdan önemli oranda kontrol altına aldığı görülmüştür. Ayrıca fare ve tavşanlarda yapılan birçok araştırmada da soğanın diyabeti iyileştirici etkileri olduğu görülmüştür.

Soğanın antidiyabetik özelliklerinden faydalanmak için çiğ tüketilmesi önerilmektedir.



ÇEMEN TOHUMU

Mide boşaltmasını geciktirmede ve çemen tohumu yüksek lif içerdiği için glikoz taşınımını inhibe eder ve insülin reseptörlerini artırır tüm bu nedenlere bağlı olarak antidiyabetik özellik gösterip kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.

Yapılan çalışmalarda insülin kullanan diyabetlilerde günde 2 kez 50 gram çemen otunun verilmesi kan şekeri dengelemede ve önemli ölçüde azalma ile sonuçlanmıştır.

Çemen tohumunu ezerek viskoz jel lifler açığa çıkar bu nedenle bazı kişilerde gaz ve diyareye sebebiyet verebilir.

Çay olarak da tüketilebilir (150 ml suya 500 mg tohum ekleyerek ve 3 saat beklettikten sonra) veya tek başına tohumunu bol su ile birlikte yemek saatiyle beraber 1-3 gram olarak alınabilir.

Kan sulandırıcı (warfarin, coumadin, aspirin) kullananların çemen tohumu tüketmesi sakıncalıdır, hamile ve emzirenlerin kullanması önerilmemektedir.



SARIMSAK

Çok güçlü bir virüs önleyicisi olan sarımsak, antidiyabetik özellik gösteren besinler arasındadır bu özelliğini pankreastan insülin salgılanmasını artırarak gösterir. Yapılan insan ve hayvan çalışmalarında sarımsa





ÇÖREK OTU

Bu küçük tohumlar antidiyabetik etkiyi, insülin seviyesini artırma ile gösterir. Yapılan araştırmalarda düzenli olarak günde 2 sefer 1 gram çörek otu kullananların kan şekeri seviyelerinde düşüş görülmüştür.







KARADUT

Renginden de anlaşılacağı gibi içerdiği yüksek flavonoidler sayesinde antidiyabetik etki göstermektedir. Bazı ülkelerde yapraklarıyla birlikte tüketilen karadut diyabetli bireylerin ara öğünlerinde tercih edeceği bir meyvedir.







YABAN MERSİNİ

Tıpkı karadutta olduğu gibi yüksek flavonoid içermesi nedeniyle kılcal damarlarda geçirgenliği artırarak özellikle diyabetin komplikasyonu olan retinopatiyi iyileştirmede etkisi vardır. İçerdiği zengin krom sayesinde yüksek kan şekeri değerlerini kontrol altına almada etkilidir.



Bu hafta sizlere diyabeti tedavi edici özellikleriyle bilinen bazı besin ve bitkileri aktaracağım.Glikozun depolanmasını artırır ve insülin reseptörlerini aktifleştirir. Böylelikle insüline duyarlılığı artırır(tip 1 diyabetli bireyler için bu bilgi geçersizdir) . Polikistik overli kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda hergün düzenli tarçın kullanan bireylerde insülin direncinde azalma bulunmuştur. Ayrıca yapılan diğer araştırmalarda tarçının kan şekerini ve lipit profilini düzenleyici etkileri olduğu gösterilmiştir.Tarçın ayrıca midenin boşalma süresini de geciktiricidir.Tarçının bu olumlu etkilerinden faydalanmak için günde en az 1 gram tüketilmesi gerekmektedir. Günlük doz ise 6 gramı aşmamalıdır.Mide-bağırsak ülseri olanlar, tarçına alerjisi olanlar ayrıca gebe ve emzikli olanlar tarçından uzak durmalıdır.Tarçının ‘emenagog’ etkisi vardır (emenagog: bayanlarda adet kanamasını artıran, adet görmeyi tetikleyen ve rahim düz kaslarını uyararak düşüğe sebebiyet veren içeriktir.)Ayrıca aşırı tüketimi taşikardi, solunum sıkıntısı ve aşırı terlemeye de neden olabilir.İnsülin salgılanmasını artırmada ve de glutatyon peroksidaz aktivitesini artırarak vücudum makinesi karaciğerin glikozu yani şekeri depolamasını geliştirici etki gösterir.Yapılan bir araştırmada diyabetik hastalara yemek sonrası 50 gr soğan suyunun verilmesi tokluk kan şekeri seviyesini istatistiki açıdan önemli oranda kontrol altına aldığı görülmüştür. Ayrıca fare ve tavşanlarda yapılan birçok araştırmada da soğanın diyabeti iyileştirici etkileri olduğu görülmüştür.Soğanın antidiyabetik özelliklerinden faydalanmak için çiğ tüketilmesi önerilmektedir.Mide boşaltmasını geciktirmede ve çemen tohumu yüksek lif içerdiği için glikoz taşınımını inhibe eder ve insülin reseptörlerini artırır tüm bu nedenlere bağlı olarak antidiyabetik özellik gösterip kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.Yapılan çalışmalarda insülin kullanan diyabetlilerde günde 2 kez 50 gram çemen otunun verilmesi kan şekeri dengelemede ve önemli ölçüde azalma ile sonuçlanmıştır.Çemen tohumunu ezerek viskoz jel lifler açığa çıkar bu nedenle bazı kişilerde gaz ve diyareye sebebiyet verebilir.Çay olarak da tüketilebilir (150 ml suya 500 mg tohum ekleyerek ve 3 saat beklettikten sonra) veya tek başına tohumunu bol su ile birlikte yemek saatiyle beraber 1-3 gram olarak alınabilir.Kan sulandırıcı (warfarin, coumadin, aspirin) kullananların çemen tohumu tüketmesi sakıncalıdır, hamile ve emzirenlerin kullanması önerilmemektedir.Çok güçlü bir virüs önleyicisi olan sarımsak, antidiyabetik özellik gösteren besinler arasındadır bu özelliğini pankreastan insülin salgılanmasını artırarak gösterir. Yapılan insan ve hayvan çalışmalarında sarımsa kta bulunan allisin bileşiklerin kan şekerini önemli ölçüde düşürücü etkiye neden olduğu gösterilmiştir.Bu küçük tohumlar antidiyabetik etkiyi, insülin seviyesini artırma ile gösterir. Yapılan araştırmalarda düzenli olarak günde 2 sefer 1 gram çörek otu kullananların kan şekeri seviyelerinde düşüş görülmüştür.Renginden de anlaşılacağı gibi içerdiği yüksek flavonoidler sayesinde antidiyabetik etki göstermektedir. Bazı ülkelerde yapraklarıyla birlikte tüketilen karadut diyabetli bireylerin ara öğünlerinde tercih edeceği bir meyvedir.Tıpkı karadutta olduğu gibi yüksek flavonoid içermesi nedeniyle kılcal damarlarda geçirgenliği artırarak özellikle diyabetin komplikasyonu olan retinopatiyi iyileştirmede etkisi vardır. İçerdiği zengin krom sayesinde yüksek kan şekeri değerlerini kontrol altına almada etkilidir.