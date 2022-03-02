İlaçlarla ilgili ihalelere yılsonu çıkıldığını, dövizdeki dalgalanma nedeniyle Türkiye’deki firmaların ilaçları kısıtladığını belirten Sağlık Bakanı Ali Pilli: “İlaç sıkıntısı vardır… Herkes bir şeyler söylüyor ama kanser ilaçlarında çok büyük sıkıntı olmadı… Mümkün olduğu kadar kanser ilaçları geldi… Diyorlar ki pandemi nedeniyle Türkiye ilaçlara ihracat yasağı getirdi ama biz bu konuda sorun yaşamadık. TC Sağlık Bakanlığı’na eksik ilaçlarla ilgili ne zaman talep iletsek, bunu çözdüler. Bu sorunun tamamen çözülmesi için ilgililerle konuştuk…”

3 ay önce 17 milyon TL’lik ilaç aldıklarını, sıkıntıları biraz giderdiklerini belirten Sağlık Bakanı Pilli, “130 milyon TL’lik ihaleye çıktık. Bu ayın sonuna doğru tüm ilaçlar gelecek… Eğer ilaç sorununu çözmek istersek otomasyon sistemini çalışır hale getirmeliyiz. İnanın bunu sağlarsak ilaca harcadığımız paranın yarısını harcayacağız…” dedi.

Pilli, tüm sağlık merkezlerinde ilaçların sayılması için talimat verdiğini, önümüzdeki günlerde İlaç Eczacılık Dairesi bünyesindeki depodaki ilaçların da sayılacağını belirtti.

Her zaman halkın menfaati doğrultusunda çalıştığını vurgulayan Bakan Pilli, “Bazı zümreler bu nedenle beni istemiyor. Biz sağlığı düzeltmeye çalışırken, bazıları da bozmak için uğraşıyor… ”dedi.

“GÜNDE 300’ÜN ÜZERİNDE TELEFON ALIYORUM. İŞLER KİLİTLENİYOR. İNSANLAR ÇÖZEBİLECEĞİ SORUNLAR İÇİN BİLE BİZİ ARIYOR”

İnsanların bakanla görüşünce sorunların çözüleceği yönünde bir algısı olduğunu da belirten Pilli, “Günde 300’ün üzerinde telefon alıyorum. İşler kilitleniyor. Elbette bizimle görüşen insanların ciddi sorunları da oluyor ama çözülebilecek sorunlar için bile bizi arıyorlar” dedi.

Sağlık hizmeti alanla, sağlık hizmeti verenin memnun olacağı bir sistemin oluşmasının şart olduğunu ifade eden Ali Pilli, “Sorunları çözemediğim zaman mutsuz oluyorum ama umutsuz değilim… Sağlıkta çözülemeyecek problem yok…” şeklinde konuştu.