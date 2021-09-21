“Birçok hekim felaket tellallığı yapıyor”

Ülkede şu ana kadar toplam 431.232 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. 218.479 kişiye birinci doz ve 212.753 kişiye ise her iki doz aşıları yapıldı. Nüfusun yüzde 57.19’u birinci doz olurken, çift dozu olanların oranı yüzde 55.69’ta kaldı

“İnsanlar aşı beğenmez oldu”



Sağlık Bakanı Üstel, halk arasında dolaşan yanlış bilgiler dolayısıyla insanların ‘aşı beğenmez’ olduklarını ve aşılanma oranının azaldığına değinerek, AstraZeneca aşılarına karşı geliştirilen önyargı nedeniyle halkın bu aşıyı olmak istemediğini söyledi Sağlık Bakanı Dr. Ünal Üstel, Kovid-19 pandemi sürecinde ülkede yaşanan son gelişmeleri aktardı.

Dr. Üstel, bulaşın olduğu kişilerin ikametgâh adresleri vasıtasıyla ilgili bölgeleri de taramaya başladıklarını ve bu sayede vakalarda düşüş yaşanmasına neden olduklarını ifade etti.

“Yoğun Bakım Servisi’nde hizmet veremeyeceğimiz duruma gelene kadar ülkeyi kapatmamaya ant içtik. Çünkü ülkemizde büyük bir fakirleşme yaşanırken bir kapanmayı daha göze alamayız” diyen Üstel, 1974 öncesi birlikte verilen mücadeleyle nasıl başarıya ulaşıldıysa, şu anda da aynı mücadelenin verilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın tüm dünyadan destek alırken, Kuzey Kıbrıs’ın sadece Türkiye Cumhuriyeti’nden destek alıyor olmasına rağmen ölüm oranının daha az olduğuna dikkat çeken Bakan Üstel, bu süreci en iyi şekilde atlatabilmenin yolunun aşı olmaktan geçtiğini hatırlattı.

Ekonomik koşulların daha da kötüye gitmemesi için yüz yüze eğitimi açma kararı verdiklerini ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliğiyle okulları açtıklarını, kapatmamak için de ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Dr. Üstel, Kovid-19 kurallarıyla yaşamayı öğrendiğimiz takdirde tüm engellerin de aşılabileceğini ifade etti.

Üstel, “Çocuklarımıza, öğretmenlerimize, okuldaki görevli personele hafta içleri testler yapıyoruz ve pozitif çıkanların hemen tedavi sürecini başlatıyoruz” dedi.

Dr. Üstel, ülkede aşıları temin etmek için büyük çaba harcadığını ancak halk arasında dolaşan yanlış bilgiler dolayısıyla insanların ‘Aşı beğenmez’ olduklarını ve aşılanma oranının azaldığına değinerek, AstraZeneca aşılarına karşı geliştirilen önyargı nedeniyle halkın bu aşıyı olmak istemediğini söyledi.

Bu yüzden Sağlık Bakanlığı deposunda artan 40 bin AstraZeneca aşısını iade edecekleri açıklamasında bulunduklarını anlatan Üstel, bu açıklamanın ardından hekimlerin çıkıp eleştiri yaptığını fakat kendilerine öneri sunsalar durumun çözüleceğini aktardı.

Dr. Üstel, bazı konularda muhalefet olurken işin aslını öğrendikten sonra eleştiride bulunmalarını söyleyerek, şunları ekledi:

“Elimizde yapılmak üzere 40 bin AstraZeneca aşısı bulunmaktadır. Bu eleştiren hekimler insanları bu aşıya karşı oluşan algıyı kırmak için bilgilendirsin ki onlar da aşılanmayı kabul etsinler. 35 noktada aşılanma için sağlık çalışanları bütün gün boyunca canla başla çalışırken, eleştiri yapanlar bu emeği harcayanları da düşünerek eleştiri yapsın.”

