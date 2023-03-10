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Bir yaşındaki kız çocuğunun beyninden doğmamış ikizi çıkarıldı

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Çin'de doğmamış ikizinin fetüsü, bir yaşındaki kız bebeğin kafatasından ameliyatla çıkarıldı. 'Fetüs içinde fetüs' adı verilen oldukça nadir vakada, doktorlar fetüsün üst uzuvlarının, kemiklerinin ve hatta tırnaklarının gelişmiş olduğunu, yani kardeşinin içindeyken aylarca büyümeye devam ettiğini söyledi. Yaklaşık beş santim uzunluğundaki fetüs, ancak ebeveynler kızlarını kafası büyüdüğü ve motor becerilerinde sorunlar yaşadığı zaman doktora götürdüklerinde fark edildi.

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Bir yaşındaki kız çocuğunun beyninden doğmamış ikizi çıkarıldı
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Yeni bir araştırmaya göre, Çin'de doktorlar bir yaşındaki bir çocuğun beyninde ‘doğmamış ikizinin fetüsünü’ buldu.


Bir yaşındaki kız çocuğunun beyninden doğmamış ikizi çıkarıldı - 2

Neurology dergisinde yayınlanan çalışmada, çocuğun motor fonksiyonlarında sorunlar yaşaması ve kafasının büyümesi üzerine ebeveynleri tarafından hastaneye getirildiği ortaya çıktı.

Bir yaşındaki kız çocuğunun beyninden doğmamış ikizi çıkarıldı - 3

Şangay'daki doktorlar, doğmamış ikizin fetüsünün çocuğun beyninde geliştiğini tespit etti. Çalışmanın yazarları, "Motor becerilerinde gecikmesi ve genişlemiş baş çevresi olan 1 yaşındaki bir kız çocuğunda malforme olmuş monokoryonik diamniyotik ikiz olan intraventriküler fetüs içinde fetüs (fetus-in-fetu) tespit edildi." denildi.


Bir yaşındaki kız çocuğunun beyninden doğmamış ikizi çıkarıldı - 4

FETÜS İÇİNDE FETÜS NEDİR?

Parazit ikiz olarak da adlandırılan fetüs içinde fetüs, ikizlerin rahimde yapışık olması, ancak yalnızca birinin gelişmeye devam etmesi durumunda ortaya çıkıyor. Çalışmada, genom dizilimi sonrasında fetüsün çocuğun ikizi olduğunun tespit edildiği de belirtildi.


Bir yaşındaki kız çocuğunun beyninden doğmamış ikizi çıkarıldı - 5

Bununla birlikte fetüs içinde fetüs vakaları ikiz gebeliğin çok erken aşamalarında, döllenmiş bir yumurta tarafından oluşturulan ve blastosist olarak adlandırılan bölünen hücre kümesinin düzgün bir şekilde ayrılamamasıyla meydana geliyor. Ardından embriyolardan biri diğeri tarafından çevreleniyor. Diğer ikizin çoğalan hücreleri tarafından sarılan öteki fetüs gelişemiyor, ancak kan desteği aldığı için "canlı" kalıyor. 

 

Çalışmada, "Yapışık parçalar ana fetüsün ön beynine dönüşüyor ve nöral plak katlanması sırasında diğer embriyoyu sarıyor." ifadeleri kullanıldı.


Bir yaşındaki kız çocuğunun beyninden doğmamış ikizi çıkarıldı - 6

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLDÜ

Diğer taraftan, bu tür vakalara nadiren rastlansa da daha önce de görüldü. 1997 yılında Mısırlı bir gencin karnında 16 yıl boyunca kalmış bir fetüs bulundu. Geçtiğimiz Kasım ayında Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Ranchi'de doktorlar 21 günlük bir kız bebeğin karnından sekiz embriyo çıkardı. Doktorlar fetüslerin boyutlarının 3 cm ila 5 cm arasında değiştiğini ve karındaki bir kistin içine yerleştiklerini söyledi.

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