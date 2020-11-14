Çin’de yapılan araştırmaya göre kemik kırıklarının tedavisinde yoğurtun etkili olduğu açıklandı.

Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor

Yoğurtta bulunan Lactobacillus casei faydalı bakterilerinin kemik implantında etkisi bilimsel olarak kanıtlandı.

Çin'in Wuhan kentindeki Hubei Üniversitesi'nden Lei Tan ve ekibi, kemik kırıklarında yapılan implantlarla yoğurt ilişkisini test ettiler.

Kırık tedavisinde kullanılan implantları yoğurtta bulunan Lactobacillus casei bakterisiyle kaplayan ekip, yoğurtun kemik yapısındaki iyileşmeyi olumlu etkilediğini tespit etti.

Yapılan araştırmada, bağışıklık sistemini düzenlediği ve antibakteriyel maddeler içerdiği bilinen yoğurtun içinde bulunan Lactobacillus casei bakterileriyle kaplı implantların, iyileşmeyi hızlandırmaya ve ameliyat sonrası enfeksiyonları önlemeye yardımcı olmak için kemik kırığı ameliyatı sırasında ve sonrasında kullanılabileceği belirtildi.

YÜZDE 70 DAHA ETKİLİ

Genellikle kullanılan metal implantlara oranla çok daha etkili olan yoğurt bakterisiyle kaplı implantlar kaval kemiği(tibia) kırık fareler üzerinde denendi. Altı fare ile yapılan deneyde üç fareye standart metal implant takılırken üç fareye Lactobacillus casei bakterileriyle kaplı implantlar takıldı.

Ekip, dört hafta sonra bakteri kaplı implantlara sahip farelerde kemik dokusunda yüzde 27'lik bir iyileşme olduğunu, normal implantlara sahip farelerde ise yüzde 16'lık bir iyileşme olduğunu tespit etti.. Kemik dokusunda artış, kırığın iyileştiğinin bir işareti olarak kabul edilirken farelerin Lactobacillus casei bakterilerine dirençli olup olmadığı da test edildi. Yüzde 99,9 direnç görülmedi.

YEMEK DE ÇOK ETKİLİ

Daha önce yoğurtun kemik ile ilişkisine dair birçok veri açıklanmıştı. Uzmanlar, kemiklerin iç yapısının süngere benzediğini ve ileri ki yaşlarda hem kadınlarda hem de erkeklerde kemik erimesi ve kemik yoğunluğunda azalma görüldüğünü, bundan korunmak için genç yaşlardan itibaren bol miktarda yoğurt tüketilmesi gerektiğini vurgulamıştı.