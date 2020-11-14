banner480
banner69
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
10 0
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
11 0
 
32 0
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
14 0
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
123 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
47 0
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
35 0
banner529

Bilimsel olarak kanıtlandı

banner476

Çin’de yapılan araştırmaya göre kemik kırıklarının tedavisinde yoğurtun etkili olduğu açıklandı.

Bilimsel olarak kanıtlandı

Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor

  Yoğurtta bulunan Lactobacillus casei faydalı bakterilerinin kemik implantında etkisi bilimsel olarak kanıtlandı.

 

Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor - 1

Çin'in Wuhan kentindeki Hubei Üniversitesi'nden Lei Tan ve ekibi, kemik kırıklarında yapılan implantlarla yoğurt ilişkisini test ettiler.


Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor - 2

Kırık tedavisinde kullanılan implantları yoğurtta bulunan Lactobacillus casei bakterisiyle kaplayan ekip, yoğurtun kemik yapısındaki iyileşmeyi olumlu etkilediğini tespit etti.


Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor - 3

Yapılan araştırmada, bağışıklık sistemini düzenlediği ve antibakteriyel maddeler içerdiği bilinen yoğurtun içinde bulunan Lactobacillus casei bakterileriyle kaplı implantların, iyileşmeyi hızlandırmaya ve ameliyat sonrası enfeksiyonları önlemeye yardımcı olmak için kemik kırığı ameliyatı sırasında ve sonrasında kullanılabileceği belirtildi.


Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor - 4

YÜZDE 70 DAHA ETKİLİ

Genellikle kullanılan metal implantlara oranla çok daha etkili olan yoğurt bakterisiyle kaplı implantlar kaval kemiği(tibia) kırık fareler üzerinde denendi. Altı fare ile yapılan deneyde üç fareye standart metal implant takılırken üç fareye Lactobacillus casei bakterileriyle kaplı implantlar takıldı.


Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor - 5

Ekip, dört hafta sonra bakteri kaplı implantlara sahip farelerde kemik dokusunda yüzde 27'lik bir iyileşme olduğunu, normal implantlara sahip farelerde ise yüzde 16'lık bir iyileşme olduğunu tespit etti.. Kemik dokusunda artış, kırığın iyileştiğinin bir işareti olarak kabul edilirken farelerin Lactobacillus casei bakterilerine dirençli olup olmadığı da test edildi. Yüzde 99,9 direnç görülmedi.


Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor - 6

YEMEK DE ÇOK ETKİLİ

Daha önce yoğurtun kemik ile ilişkisine dair birçok veri açıklanmıştı. Uzmanlar, kemiklerin iç yapısının süngere benzediğini ve ileri ki yaşlarda hem kadınlarda hem de erkeklerde kemik erimesi ve kemik yoğunluğunda azalma görüldüğünü, bundan korunmak için genç yaşlardan itibaren bol miktarda yoğurt tüketilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.