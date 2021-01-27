Beylerbeyi'nde 21, Girne Belediyesi'nde 3 vaka

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Belediye'de 10 gün önce 1 vaka olduğunu ve bu hafta içinde ise 2 vakaya daha rastlandığını, 15 temaslısının olduğunu söyleyerek, Beylerbeyi'nde ise 21 pozitif vaka olduğunu açıkladı





Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, BRT ekranlarından yayınlanan ’14. Saat’ programına telefon ile bağlanarak, Girne’deki pozitif vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Güngördü, 3 günlük karantinasız girişlerin yapılması ve belli mekânlarda yılbaşı programlarının düzenlenmesi ile bulaşın bir beldeden diğer beldeye geçmesiyle önemli sorunların ortaya çıktığını ifade etti.

Girne’ye bağlı Beylerbeyi bölgesinde, kesinleşen 21 pozitif vaka olduğunu da açıklayan Güngördü, “Temaslılar da düşünüldüğü zaman olayın ne kadar büyük boyuta geldiği görülür” dedi.

Belediyenin teknik bölümünde ise 10 gün önce 1 kişinin ve bu hafta itibariyle 2 kişinin pozitif olduğunu belirten Başkan Güngördü, toplamda 15 kişinin temaslı olduğunu ve karantina otellerinde kaldıklarını aktardı.

BELLAPAİS’TE RASTGELE TESTLER YAPILACAK

Öte yandan vakaların iki haneli rakamlara ulaştığı Bellapais köyünde bugün rastgele testler yapılmaya başlanıyor.

Son günlerde 10’un üzerinde vakanın tespit edildiği Beylerbeyi (Bellapais) Köyü’nde, Köy Muhtarı Niyazi Engin’in de girişimleri sonucu bugün “random testler” (rastgele testler) yapılmaya başlanıyor.

900 civarı nüfusa sahip olan köydeki vaka sayılarının iki haneli rakamlara çıkması, “endişe verici” olarak yorumlanıyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan Bellapais Muhtarı Niyazi Engin, pek çok siyasi ismin kendisini aradığını, Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve bugün köyde rastgele testler yapılmaya başlanacağını ifade etti.

Köyde adeta karantina havasının estiğini belirten Muhtar Engin, tüm köylünün evlerine kapanmış durumda olduklarını dile getirdi.

