Beslenmeyle gripten korunun

Kış soğukları yaklaşıyor, Covid dışında yine yaygın grip salgını baş gösterdi. Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde gripten sizi kısa sürede iyileştirecek besinlere yer veriyoruz.

Sebze ve Meyve suları:

Tavuk Suyuna Hazırlanan Çorbalar:

Zencefil:

Sarmsak

Muz:

Bitki Çayları:

Özellikle nane, biraz taze çekilmiş karabiber, maydanoz gibi sebzeleri taze sıkmış olduğunuz meyve suları içine mutlaka ilave ediniz, böylelikle daha fazla mineral ve vitamin alıp iyileşme sürecinizi hızlandırırsınız.Özellikle hastalık sürecinde besleyici değeri yüksek olan tavuk suyuna, maydanoz, kırmızı kapya biber, şehriye ve kereviz sapı, bol limon suyu ve öğütülmüş karabiber ekleyerek C vitamini zengin, lezzetli ve iyileştirici etkisi olan lezzetli bir çorba yapabilirsiniz.Virüslerden korunmak için zencefil en etkili besinlerdendir. Grip, bulantı gibi durumlarda zencefili rendeleyip suyunu içip iyileşmenizi hızlandırın.: Sağlık için birçok önemli etkisi olan sarsmak, antibiyotik gibi etki göstererek bağışıklık sistemini güçlendiricidir. Gripseniz, içeceğiniz çorbalara mutlaka ekleyiniz.Bulantı, kusma veya ishal özellikle çocuklarda görülen grip salgınlarında kaçınılmazdır. Ara öğünlerde tüketilecek olan iyi pişmiş muz, bu gibi belirtileri önlemede etkili olacaktır.Özellikle yeşil çay, siyah ve beyaz çay yüksek antioksidan içerdiği için mikroplarla savaşır ve boğazı rahatlatır. Bitki çaylarına bal ve limon dilimi katarak vitamin içeriğini artırabilirsiniz.