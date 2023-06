Ben aldırmada önemli uyarı

Tabipler Birliği, hekim olmayan kişilerce yapılan “ben aldırma” işlemleri konusunda uyardı: “Hekim olmayan kişiler tarafından yapılacak bu tür işlemlerden uzak durulmalı”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, son zamanlarda güzellik salonlarında çeşitli yöntemlerle “ben alımı” işlemi yapıldığını gözlemlediklerini belirterek, ben alımının tıbbi bir işlem olduğuna dikkat çekti ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılacak bu tür işlemlerden uzak durulması çağrısında bulundu.

Birlik Yönetim Kurulu adına Dr. Şenel Beydola tarafından yapılan açıklamada, benlerin alınmadan önce mutlaka deri ve zührevi hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve cerrahi olarak alınması gerektiği kaydedildi.

Benlerdeki değişimlerin önemli olduğu ve bunların doktor olmayan kişiler tarafından anlaşılmasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, cilt kanseri olan bir bene bir uzman görüşü olmadan müdahale edilmesinin tanı alma olasılığını tamamen ortadan kaldırabileceği veya uygun steril koşullar sağlanmadan müdahale yapılmasının ciddi enfeksiyonlara sebep olabileceği belirtildi.

Açıklamada, “uzman hekimler ve sağlık kuruluşları dışında yapılacak her türlü tıbbi müdahale sağlık açısından tehlikelidir” denilerek, aşağıdaki önerilerde bulunuldu:

“1-Kişilerin kendilerine yapılacak her türlü müdahalede bu sağlık tehlikelerini fark edip, yapacak kişinin bu konuda ehil olup olmadığına dikkat etmelidir.



2- Belediyelerin güzellik salonlarında tıbbi müdahaleye izin vermemesi, denetimlerinin artması gerekmektedir.



3-Dolgu ve botoks gibi kozmetik uygulamalar da tıbbi müdahaledir ve bunların da güzellik salonlarında veya evlerde kaçak bir şekilde uygulanmasının önüne geçilmelidir. Halkımızın bu tarz işlemleri sadece hekimlerin sağlık kuruluşlarında uygulayabileceği konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.



4- Ehil olmayan bu kişiler ve merkezlere yönelik hukuki anlamda sıkı bir yaptırım mekanizması oluşturulması gerekmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden bu tip uygulamaların önüne ancak caydırıcı cezalarla geçilebileceği görüşündeyiz.



5-Güzellik salonlarında tıbbi müdahalelerin yapılmasını sınırlandıran yasanın bir an önce bitirilip meclis gündemine gelmesi gerekmektedir."



Açıklamada, insan vücuduna tedavi amaçlı yapılan her müdahalenin tıbbi müdahale olduğu ve hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altı çizildi.