Basmati pirinç faydaları

Gluten hassasiyetiniz varsa, basmati pirinci gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Glisemik yük ve glisemik indeks açısından oldukça düşük bir orana sahiptir ve kan şekeri dengesizliğini önleyicidir. Diyabetik bireylerin, reaktif hipoglisemi problemi olanların veya hamilelikte gestasyonel diyabet tanısı almış bireyler ekmek grubu olarak öğünlerinde basmati pirince yer verebilirler.

Çölyak hastası bireyler de basmati pirinci tüketebilirler.

Alerjen özelliği yoktur, sindirimi kolaydır.

Magnezyum, selenyum, folat ve tiamin açısından zengindir.

Beyaz ve kahverengi olarak 2 türü vardır. Esmer basmati pirinci kepekli tahıldır.

Doymuş yağ içermediği çin kalp sağlığı için faydalıdır.

Lif açısından zengin olup kan basıncı ve kolesterol seviyesini düşürücü etki sağlar.

İçerdiği tiamin vitamini sayesinde beyin çalışmasını destekler konsantrasyonu ve hafızayı geliştirir.

Basmati pirinç, diğer pirinçler gibi kavrulma işleminden geçmez, haşlama yöntemi ile pişirilir.

1 su bardak basmati pirinç

3 su bardak su

Zerdeçal

Zencefil

karabiber

2 adet defne yaprağı

tuz

3 yemek kaşık Hindistan cevizi yağı

Sağlıklı beslenirken, diyet yaparken, spor yaparken karbonhidrat alımı en az protein kadar önemlidir. Biz diyetisyenler danışanlarımızı her zaman doğru karbonhidrat kaynağı tüketmeye tok tutucu olan karbonhidrat türlerini yönelmelerini isteriz. Örneğin beyaz undan yapılmış bir kek, börek yerine, lif içeriği yüksek olan bulgur pilavı yemelerine yönlendirmemiz gibi veya son yıllarda oldukça popüler olan basmati pirinç gibi.Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde basmati pirincin faydalarından bahsedeceğim.Özel şartlarda yetiştirilen basmati pirinç, ender bulunan pirinç tülerindendir. Az nişasta barındırmasından dolayı diyet yapanların özellikle diyabetik bireylerin tercih edebileceği bir besindir.3 su bardak su tencereye konur ve içine baharatlar ve yağ eklenir, karışım bir hışım fokurdayınca içine basmati pirinç eklenir, yine bir hışım fokurdayınca tencere kapağı kapatılır ve pirinç suyunu çekene kadar pişirilir, üzerine ince kıyım frenk soğan ve maydanoz eklenir.