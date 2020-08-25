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Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğer bakterileri uyarıyor

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Bakterilerin "ölüm çığlığının" diğer bakterileri uyararak hayatta kalmalarını sağladığı bildirildi.

Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğer bakterileri uyarıyor

 

 

 LiveScience'ın haberine göre, bilim insanlarının yaptığı araştırma, bakterilerin antibiyotikle yok olurken yaydıkları kimyasal bir maddenin, diğerler bakterilere tehlike alarmı verdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, "necrosignaling" (nekro sinyalleşme) olarak tanımladığı alarm sayesinde sürü halinde yaşayan bakterilerin ölümcül tehdidin varlığını önceden algılayabildiğini ve tehlikeye karşı kısa sürede direnç geliştirebildiği belirtildi.

Ölü bakterilerin sürünün geri kalanını nasıl kurtardığını incelemek için yapılan çalışmada, bakteriler ile antibiyotik arasındaki etkileşim gözlemlendi.

Teksas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji profesörü Rasika Harshey, ölü bakterilerin ayrıca canlı hücre zarlarında antibiyotiklerin dışarı atılmasını sağlayan sistemi aktive ettiğini belirterek "Ölü bakteriler, sürünün hayatta kalmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

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