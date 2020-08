Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü?

Tüm dünyaya yayılan ve herkeste büyük bir korkuya neden olan corona virüsten korunmak için tüm uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlü olmasına vurgu yapıyor.

Bir çeşit savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa hastalığa yakalanma riski de o kadar düşüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlatıyor.Vücudun hastalıklara karşı savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan güçlü ve karmaşık bir yapıdır. Bağışıklık sistemi vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini nötralize eder. Bağışıklık sistemi o kadar hassas dengeler üzerine kuruludur ki, protein ve aminoasit gibi yapı olarak birbirine çok benzeyen maddelerin bile ayrımını yapabilir. Günümüzde "bağışıklık bilimi" olarak bilinen "immünoloji", canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, toksinlere, virüslere, parazitlere, vücuda giren veya vücut ile temasta bulunan her yabancı maddeye kadar tarama yapar ve onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder.Bağışıklık sistemi, doğum ile birlikte aktif hale gelir, zayıfladığında ise insanın hastalığa yakalanma riski de aynı oranda artar. Bağışıklık sistemindeki zayıflığı fırsat bilen virüs ve mikroplar ise vücuda akın ederek hastalıklara yol açar. Enfeksiyonlar gelişir. Enfeksiyonlar bağışıklık sisteminin daha da zayıflamasına yol açar. Vücudun hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Bu sayede vücut hastalıklara karşı tekrar direnç kazanır.Kusursuz bir savunma sistemi olan bağışıklık sistemini güçlendirmenin birçok yolu vardır. Özellikle de corona virüsünün tüm dünyayı etkilediği şu günlerde güçlü bir bağışıklık sistemi en çok ihtiyaç duyduğumuz koruyucudur. Çünkü bağışıklık sistemi vücuda giren bakteri, parazit ve hücreleri kontrol ederek vücudun deforme olmasına izin vermez. Bu sayede hastalıklara karşı doğal bir savunma hattı oluşturur. Bağışıklık sistemi zayıfladığında ise vücudun hastalıklara karşı gardı düşer ve savunmasız hale gelir.Bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren işaretler;-Sık sık üst solunum yolu hastalıklarına yakalanmak,-Kronik yorgunluk sendromu,-El ve ayakların soğuk olması,-Cilt yüzeyinin hassas olması,-Düzenli beslenmeye karşın alınan vitamin ve minerallerin yeterli miktarda vücuda dağılmaması,-Ağız içinde sürekli tekrarlayan yaralarBağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Her ne kadar içi boşaltılmış bir kavram olsa da sağlıklı beslenmek sandığımızdan daha önemli bir konudur. Sağlıklı beslenmek kadar dengeli beslenmek de önemlidir. Şeker, protein ve yağı dengeli ve yeterli miktarda tüketerek düzenli bir beslenme alışkanlığı oluşturmak gerekiyor. Bu dengeyi ise ömür boyu uygulamak, sürdürmek oldukça önemli. Ayrıca alkol ve sigaradan uzak durmak, şekeri ve tuzu azaltmak da uyulması gereken diğer bir kural. Tamamen kesmek doğru değildir çünkü yağ, tuz protein gerekli gıdalardır. Ayrıca antioksidan gıdalar da almak gerekir. Bunu taze sebze ve meyvelerden sağlayabiliriz. Tahıllı gıdalar da beslenme listenizde olmalıdır.Vücudumuz yeteri kadar dinlenemediğinde stres hormonu salgılamaya başlar. Bu durum kişinin hem kendini yorgun hem de daha sinirli hissetmesine neden olur. Dolayısıyla kişinin bağışıklık sistemi zayıflamaya ve hastalıklara karşı direncinin düşmesine neden olur. Bunu önlemek içinse kaliteli uyku çok önemlidir. Yetişkin bir birey günde en az 7 ila 8 saat arası uyumalıdır.Güçlü bir bağışıklık sistemi için A,E,C,B vitaminlerine hayatımızda daha çok yer açmamız gerekiyor. A ve B12 vitamini için süt, balık, balık yağı, yumurta, C vitamini için turunçgiller, kiraz ve kavun gibi meyveler önemli birer kaynaktır.Bağışıklık sistemini güçlendirecek en önemli unsurlardan biri de hareketli bir yaşamdır. Bu nedenle yaş ve sağlık durumu uygun ise her gün değil ise haftada 3 defa açık havada yürüyüş yapmak gereklidir. Uzun süre oturmaktan kaçınmak doğru bir davranıştır. Masa başı bir işte çalışıyor ve uzun süre bilgisayar başında oturmak zorunda kalıyorsak mutlaka kısa molalar vererek yürümek lazımdır. İş saatleri dışında düzenli spor yapmak en güzelidir.