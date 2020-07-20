Babutsanın faydaları

Babutsa .hint inciri, frenk inciri, mısır inciri, kilis inciri, pabuç inciri, kaynanadili, kürek yemişi gibi yöresel isimlerle anılan dikenli incir tam bir şifa kaynağıdır .

Halk arasında farklı isimlerle adlandırılan dikenli incir yüzyıllardan beri birçok ilacın ham maddesi olarak kullanılmıştır. Peki, dikenli incirin ne gibi faydaları vardır? İşte dikenli incir hakkında bilmeniz gerekenler...



.İŞTE BABUTSANIN FAYDALARI;

- Özellikle yaz aylarında yaşanılan yorgunluk, bitkinlik ve sıcaklardan bunalma gibi şikayetilerinin oranını azaltır. Kişilerin daha zinde olmasını sağlar.

- İçerisindeki şeker oranı kandaki insülin değerlerini etkilemediğinden şeker hastalarınında rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir.

- Dış faktörlerin etkileri ile güçsüzleşmiş saç hücrelerini yenileyerek, saç hacmini ve parlaklığıı artırır.

- İçerdiği yüksek lif sayesinde uzun süre tokluk hissi verdiğinden zayıflamak isteyen kişilerin diyet listelerindeki meyveler arasında yerini alır.

- Düzenli olarak her gün üç tane dikenli incir yerseniz mide ve bağırsak hastalıklarına bağlı gelişen; kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltabilirsiniz.

- Dikenli incir kolestrolü de düşürmeye yardımcı olur.

- Vitamin ve minarel bakımından zengin olan bu meyve ciltteki genç hücrelerin sayısını artırarak yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda birçok cilt ilacının da ham maddesidir.