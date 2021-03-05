Ayrelli ve sağlık

Özellikle kalp dostu olarak bilinen ve sağlık için pek çok faydası olan ayrellinin ülkemiz için şimdi tam mevsimi. Ayrelli bir diğer adıyla kuşkonmazın 150’den fazla çeşidi bulunuyor. Zambakgillerden olan bu bitki, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde doğal (yabani) olarak yetişir. Batı ülkelerinde ise genellikle üretimciler tarafından ekilerek yurtdışlarında daha iri ve konserve formuna rastlayabilirsiniz.





Kalp koruyucudur: Zengin folat içermesi nedeniyle vücuttaki homosistein seviyesini dengelemeye yardımcı olarak kalp koruyucu etki gösterir. 1 porsiyon kuşkonmaz tüketimi günlük folat ihtiyacımızın % 60-70’ini karşılar. Özellikle kalp ve kolesterol hastasıysanız beslenmenizde ayrelliye yer açın.

Ödem atıcı: Bazı kronik hastalıklara bağlı (kalp/tansiyon gibi), bayan bireylerin regl dönemlerinde veya nedeni belli olmayan şişkinliklerde idrar giderici özellik sağlayıp vücuttaki ödemi atmaya yardımcıdır.

Bağırsak koruyucu: Kuşkonmazda bulunan inülin ögesi, bağırsak florasında da bulunur. İnülin bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin gelişimine katkı sağlayarak zararlı bakterilerin bağırsaklardaki dengesini azaltmaya çabalar. Bu nedenle bağırsak florasının sağlıklı kalması için kuşkonmaz önemli bir besindir.

Detoks etkili : Ayrelli zengin vitamin mineral içermesi nedeniyle antioksidan bir besin olup vücudu, kanı ve böbrekleri temizlemeye yardımcıdır. Ayrıca yatıştırıcı ve cinsel gücü artırıcı etkileri de vardır.

Gebelikte önemli : Özellikle bebek bekleyen anne adayları kuşkonmaz bu dönemde sizler için çok önemli. İçerdiği zengin folat nedeniyle bebeğinizi hücre bölünmesine, DNA sentezlenmesi ve sinir sistemi gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle gebelikte beslenmenize mutlaka ayrelliyi de katın.

Böbrek hastaları dikkat: Eğer vücutta ürik asit yüksekliğimiz var ve gut hastalığı tanısı almışsanız ayrelliyi asla tüketmemelisiniz. Böbrek hastaları için de ayrelli tüketimi önerilmemektedir. Çünkü vitamin ve mineral yoğunluklu bir besindir.

Kanserden koruyucu: Vücudumuzda sağlıklı hücrelere zarar verici serbest radikalleri ve kanser yapıcı maddeleri bağlayarak vücuttan uzaklaştırır. Bu sayede hücre sağlığı korunur ve kanserden koruyucu etki gösterir.