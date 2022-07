Ayın Meyveleri: Kavun ve Karpuz

Yaz aylarının vazgeçilmezleri olan kavun ve karpuz hoş kokuları ve tatları ile yaz mevsiminde bolca tüketilen meyveler arasındalar, mevsiminin yaklaştığı bu iki meyvenin de birbirinden farklı sağlık için faydalı birden çok özelliği bulunmakta…

1 PORSİYON (200 GR) KAVUN

KARPUZ ( 200 gram )

Yaz aylarını süsleyen kavun, kabak ailesinin bir parçasıdır, temmuz ayının gelmesiyle ülkemizde de kavun tüketimi artıyor.Kavun vitamin yönünden zengin bir meyvedir. Ortalama 250 gram miktarında kavun tüketimi günlük B6 vitamini ihtiyacının %20 sini karşılamaktadır. American Journal of Clinical Nutrition yapmış olduğu bir çalışmada düşük doz B6 vitamininin vücutta inflamasyonu ve oksidatif stresi artırdığı ortaya çıkmıştır. Bu sayede miktarında kavun tüketimi B6 vitamin seviyesinin artışına destek olup inflamasyonu önleyici özellik göstermektedir .Mükemmel bir potasyum kaynağı olan kavun, bu özelliği sayesinde kan basıncı kontrolünü sağlayabiliyor ve düşürücü etki gösteriyor, 250 gram miktarında kavun tüketiminin potasyum ihtiyacının %10’unu karşıladığı saptanmıştır. (karpuzun potasyum ihtiyacı kavunla karşılaştırıldığında daha düşüktür.)Kavun tıpkı havuç ve diğer turuncu renkteki meyveler gibi B karoten ve A vitamini yönünden zengindir. Bu sayede günlük likopen içeriğinin %40 ını karşılayıp antioksidan özellik göstermektedir. C vitamininden de zengin olan bu hoş kokulu meyve bu sayede hücrelere zarar verici maddeleri uzaklaştırıyor, zengin A ve C vitamini sayesinde göz, kemik ve kolajen doku yapısını güçlendiricidir.Bazı yiyecekler eğlencelidir, karpuzda bu meyveler arasındadır gerek tadı gerek görünümü ile yaz aylarının simgesi olan karpuzun sağlığa birden çok katkısı bulunuyor. Karpuz enerji ve su oranı yüksek yağ içeriği olmayan bir meyvedir.Özellikle A ve C vitamini yönünden zengin olan karpuz bu özellikleriyle bağışıklık sistemini koruyor güçlendiriyor, Likopen içermesi sayesinde antioksidan özelliği bulunuyor ve özellikle prostat kanserinden koruyucu özellik göstermektedir.Kas ve sinir fonksiyonlarının işlevinde rolü olan potasyum açısından da zengin olan karpuz, vücuda gerekli elektrolitlerin sağlanmasına da yardımcıdır.Karpuz içerdiği potasyum sayesinde böbrek temizleyici ve toksik maddeleri uzaklaştırıcıdır. Böylelikle ürik asiti uzaklaştırarak böbrek fonksiyonlarını koruyucu özellikler sergilemektedir. Su içeriğinin yüksek olmasıyla da sık idrara çıkımı sağlayıp böbrek temizliğini sağlıyor.Karpuz özellikle tropikal ülkelerde çok fazla tüketilmektedir. Çünkü zengin potasyum içeriği sayesinde aşırı sıcağa bağlı artan kan basıncını ve vücut sıcaklığını dengede tutmaya yardımcıdır.B-karoten içeriyor ve bu sayede göz çevresinde oluşabilecek makular dejenerasyonu önleyici özellik sergiliyor.Karpuzu kavun ve diğer meyvelerden ayıran en önemli özelliği içerdiği bir tür amino asit olan Sitrulindir. Sitrulin vücutta bağışıklık sisteminin güçlenmesi, büyüme, kalp sağlığının korunmasın da ve yara iyileşmesinde birincil rol oynayan Arjinin aminoasitinin oluşmasını sağlıyor. Sitrulin arterlerde kan akımı ve genel kardiyo vasküler fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olan bir aminoasit çeşididir.Yine sağlık için en faydalı bir diğer özelliğide B6 vitamini içermesidir, B6 vitamini protein metabolizmasında etkili olan ayrıca bağışıklık sisteminin korunmasında rolü olan önemli elzem bir vitamindir.Her şey de olduğu gibi bu iki meyvenin de tüketiminde denge sağlanmalı ve aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Özellikle karbonhidrat yönünden zengin olan karpuz ve kavun diyabetli bireyler tarafından dikkatle tüketilmeli miktarı azaltılmalıdır. Karpuz ve kavunda kendi içerisinde iyi-kötü dengeye sahip meyvelerdir. Vitamin ve mineral yönünden zengin olup enerji ve meyve şekeri (fruktoz) açısından zengin meyvelerdir.Enerji : 52 kaloriKarbonhidrat: 10,60 grProtein : 1,76 grYağ: 0,20 grSodyum : 24 mgPotasyum: 618 mgVitamin A: 666 mgVitamin C : 66 mgEnerji : 80 kaloriKarbonhidrat: 17 grProtein : 1.2 grYağ: 0,40 grSodyum : 2 mgPotasyum: 316 mgVitamin A: 66 mgVitamin C : 32 mg