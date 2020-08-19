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Ayaktan Tanı Merkezi’ne ‘Pandemi Merkezi’ tabelası

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Bir süre önce Covid-19 Merkezi’ne dönüştürülen Ayaktan Tanı Merkezi’ne ‘Pandemi Hastanesi’ tabelası asıldı

Ayaktan Tanı Merkezi’ne ‘Pandemi Merkezi’ tabelası
Bir süredir pandemi kliniği olarak hizmet veren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi dönüştürülmesinin ardından 'Pandemi Merkezi' tabelası asıldı.
Duyarlı vatandaşlar, gördükleri tabelanın fotoğrafını çekerek, Kıbrıs Postası’na ulaştırdı.
Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ziyaret ederek, Ayaktan Tanı Merkezi’nin artık Covid-19 Merkezi olarak hizmet vereceğini bildirmişti.
 
 
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