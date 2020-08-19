Ayaktan Tanı Merkezi’ne ‘Pandemi Merkezi’ tabelası

Bir süredir pandemi kliniği olarak hizmet veren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi dönüştürülmesinin ardından 'Pandemi Merkezi' tabelası asıldı.
Duyarlı vatandaşlar, gördükleri tabelanın fotoğrafını çekerek, Kıbrıs Postası’na ulaştırdı.
Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ziyaret ederek, Ayaktan Tanı Merkezi’nin artık Covid-19 Merkezi olarak hizmet vereceğini bildirmişti.
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