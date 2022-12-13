Ayak mantarını yok edecek etkili kürler

Ayak ve el mantarları görünüm olarak oldukça rahatsız edici olabiliyor. Ayak mantarı nasıl geçer sorusu sıklıkla aratılıyor. Ayak mantarından kurtulmak isteyenler çeşitli doğal çözümler arıyor. Ayak mantarını yok edecek

Ayak mantarı bulaşıcı olan cilt hastalıkları arasında bulunmaktadır. Hijyen ve koruma sağlanmadığında diğer ayağa ve başka kişilere kolayca bulaşan mantarı çözmek için doğru tedavileri izlemek gerekiyor. Birçok insan ayak mantarından korunmak için doğal kürleri tercih ediyor. Ancak bu etkili kürlere rağmen geçmeyen ayak mantarınız varsa doktora görünmeniz gerekiyor. AYAK MANTARI NEDEN OLUR? Ayakların nemli ve sıcak ortamda sıkça bulunması

Kapalı ayakkabıların uzun süre giyilmesi

Ortak kullanım alanlarından havuz ve soyunma odası gibi ortamlarda çıplak ayakla gezilmesi

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Ayak sağlığının ihmal edilmesi

Tırnak bakımının ertelenmesi

Kuaförlerde pedikür ürünlerinin ortak kullanılması

Ev terliğinin uzun süre giyilmesi

Ayağı zorlayan sıkı ayakkabıların tercih edilmesi AYAK TIRNAĞI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bir çay kaşığı zeytinyağını çayağacı yağı ile karıştırın ve 20 gün boyunca gün aşırı ayak tırnağınıza doğrudan uygulayın.

Ayak tırnaklarınızdaki enfeksiyonu ve bakterileri öldürmek için 1 saat boyunca ayak tırnaklarınıza limon yerleştirip 1 saat bekletebilirsiniz. Limon ayak tırnak mantarına neden olan bakterilen kısa süre içerisinde yok olmasını sağlayacaktır.

Tırnağınızı limon suyuna batırın veya limonu doğrudan tırnağın üzerine koyun.

Bir kap suya bir fincan elma sirkesi koyun. Ayağınızı 20 dakika boyu suda bekletin ve sonra iyice kurulayın. Orta sıcaklıkta kurutma makinesiyle de kurutabilirsiniz, böylece tırnağınızın altında kalabilecek tüm nemi emecektir.

Bir çay kaşığı zeytinyağını 3 damla kekik yağı ile karıştırın ve 3 hafta boyunca düzenli olarak hasta tırnağın üzerine uygulayın.

Saydam bir tırnak parlatıcı ojeye incecik kıyılmış bir diş sarımsak, 3 damla beyaz tendürdiyot ve 7 damla limon suyu ekleyin. Bir hafta boyunca bekletin ve 2 hafta boyunca hasta olan tırnağın üzerine bir kat sürün. Çıkarmak için aseton ve pamuk kullanın.

AYAK MANTARINI GEÇİRECEK ÇÖZÜMLER

KARBONATLI SU Ayak mantarı karbonat yardımıyla tedavi edilebilir. Ayak mantarından şikayetçi olanların her akşam karbonatlı suyun içinde ayaklarını bir süre dinlendirmesi önerilir. Karbonatlı su sayesinde, mantarların temizlenmesi hızlanır ve ayak temizliği doğal malzemeler ile yapılır. Karbonat kokuyu ve kaşıntıyı da giderecektir.

ELMA SİRKESİ Ayak mantarı sirke sayesinde önlenebilir. Elma sirkesi ile ayaklarınızı temizlediğinizde sirkenin antibakteriyel özelliğinden faydalanarak mantarı giderebilirsiniz. Her akşam sadece ayaklarınız için kullanacağınız bir kabın içine 1 bardak elma sirkesi ve ayaklarınızı geçecek kadar su koyunuz. Suyun içinde 20 dakika kadar ayaklarınızı bekletiniz ve sonrasında temiz bir havlu ile ayaklarınızı kurulayınız. Elma sirkesi, bakterileri temizleyerek mantarı kısa sürede iyileştirecektir.

ÇAY AĞACI YAĞI Ayak mantarı bitkisel tedavi Saraçoğlu gibi pek çok uzman tarafından gündeme gelmiştir. Önerilerde bitkisel yağlardan çay ağacı yağı da sıkça vurgulanır. Çay ağacı yağı ile yıkanmış ayaklarınıza masaj yaparak uyuyabilirsiniz. Çay ağacı yağının kokuyu giderdiği ve ayak bakımında çok etkili olduğu bilinmektedir. Siz de ayak mantarından şikayetçiyseniz çay ağacı yağını her gece ayaklarınıza uygulayabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI Lavanta yağı kendine has hoş kokusu ile bitkisel tedavi alanında kullanılır. Şimdi de ayak mantarından şikayetçi olanların derdine derman olacaktır. Ayak mantarının oluşturduğu kaşıntı ve kokuyu gideren lavanta yağı, düzenli kullanımda bu sorunu önleyecektir. Lavanta yağı ile ayaklarınızı, parmak aralarını silebilirsiniz. Düzenli olarak bu işlemi yaptığınızda ayak mantarını kısa bir süre içinde temizlemiş olacaksınız.

LİMON YAĞI Antioksidan yağlardan biri olan limon yağı, ferahlatıcı kokusuyla ayak mantarında oluşan kötü kokuyu temizleyecektir. Her duştan sonra ayaklarınıza limon yağı ile masaj yapabilirsiniz. Dilerseniz limon yağı ve suyla bir karışım hazırlayarak ayaklarınızı bu suda 20 dakika bekletebilirsiniz. Limon yağı ayak mantarını hızla iyileştiren bir bitkisel tedavi yöntemidir.

KINA Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşan ayak mantarı bitkisel tedavi yöntemi olan kına, büyüklerimizin uyguladığı bir yöntemdir. Kına ayaklarda oluşan mantarı tedavi eden, ayak kokusunu gideren doğal bir çözümdür. Eğer ayaklarınızda kaşıntı ve mantar oluşumu yeni başladıysa; kına yakarak bu sürecin ilerlemesini önleyebilirsiniz. Kına ayağınıza zarar vermeyen, bakterilerden koruyan bitkisel bir üründür.