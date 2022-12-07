Avrupa’da Yeni Bir Salgın Endişesine Neden Olan Bakteri: Strep A Nedir?

Strep A isimli bakterinin neden olduğu hastalık vakalarındaki artış, özellikle Avrupa'da "yeni bir salgın mı başlıyor" sorusunu akıllara getirdi!

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve tüm dünyanın zorlu bir süreç geçirmesine neden olan Kovid-19 salgını bugün bile tam olarak atlatılmış değil. Bununla birlikte virüse karşı geliştirilen aşılar ve virüsün daha az ölümcül hale gelecek şekilde mutasyona uğraması, dünya genelinde salgın tedbirlerinin gevşetilmesine olanak tanıdı. Ancak bu durum, koronavirüs tedbirleri sayesinde baskılanan bazı başka hastalıkların yeni salgınlara dönüşmesine neden oldu. Örneğin geçtiğimiz dönemde grip ve RSV gibi salgınlar çok sayıda insanı ciddi şekilde etkiledi. İşte kısa süre önce Avrupa’da ve özellikle İngiltere’de yoğun olarak gözlenmeye başlayan “Strep A” isimli tehlikeli bir bakteri, “yeni bir salgına neden olur mu” sorusunu akıllara getirdi.

Strep A bakterisi, özellikle küçük yaştaki çocuklar için oldukça tehlikeli ve hatta ölümcül olabiliyor. Bu nedenle bakterinin son dönemde yoğun olarak görüldüğü İngiltere’de uzmanlar, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor! İşte, Avrupa’da yeni bir salgın mı başlıyor sorusunu akıllara getiren Strep A bakterisi hakkında bilmeniz gerekenler.

Strep A nedir?

Strep A, A grubu streptokok olarak da bilinen, yaygın olarak boğaz ağrısı ve bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri. Ancak bu bakteri, enfekte olan insanların boğaz ve solunum yollarına yerleşebildiği gibi deride de ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte Strep A nedeniyle hasta olan pek çok insan, hastalığı hafif semptomlarla atlatıyor. Ancak bakterinin neden olduğu hastalıklar özellikle belirli bir yaşın altındaki çocuklar için ölümcül olabiliyor.

Yakın temas, öksürük veya hapşırık nedeniyle yayılan bakterinin son derece bulaşıcı olduğu ifade ediliyor

Bu nedenle özellikle İngiltere’de son dönemde Strep A bakterisinin neden olduğu hastalıkların sayısında kayda değer bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının da bu artış üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor. İngiltere’deki uzmanlardan Dr. Elizabeth Whittaker bu konuda “Pandeminin ilk iki yılında çok az A Grubu Strep gördük. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bakteri 2022’de yeniden dolaşıma girmeye başladı.” ifadelerini kullanıyor.

Semptomları neler?

Bakteri, genellikle boğaz ağrısı veya cilt enfeksiyonlarına neden oluyor. Bununla birlikte yüksek ateş, yorgunluk, deri döküntüsü ve kas ağrısı gibi semptomlar da oldukça yaygın. Fakat Strep A bakterisi nedeniyle ortaya çıkan bu semptomlar, çeşitli antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebiliyor. Ancak bakterinin neden olduğu daha ciddi hastalıklar da var.

Strep A bakterisi “kızıl hastalığına” neden olabilir!

Çoğunlukla çocuklarda görülen kızıl hastalığı yüksek ateş, boğaz ağrısı, döküntü, boyun bezlerinde şişkinlik ve grip benzeri semptomlarla karakterize ediliyor. Ayrıca deride kızarıklık, dilde iltihap ve dil üzerinde kırmızı noktaların ortaya çıkması da hastalığın sebep olduğu belirtiler arasında.

Uzmanlar, son derece bulaşıcı olan kızıl hastalığını bir an önce bildirilmenin, salgın riskini ortadan kaldırmak için önemli olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte hastalığın erken aşamalarında antibiyotik tedavisi oldukça etkili sonuçlar veriyor.

Strep A bakterisinin neden olduğu A grubu streptokoksik enfeksiyon son derece tehlikeli!

Bakterilerin bağışıklık sistemine geçmesiyle ortaya çıkan enfeksiyon, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, halihazırda ağır hastalıklar geçiren kişilerde ve çocuklarda zaman zaman ölümcül hale gelebiliyor.

Bu enfeksiyonun en yaygın semptomları ise yüksek ateş ve kas ağrısı. Bu belirtilerle birlikte ortaya çıkan kusma ve ishal de enfeksiyonun önemli işaretlerinden kabul ediliyor. Uzmanlar, bu semptomları gösteren kişilerin en kısa sürede sağlık birimlerine başvurmaları gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca enfeksiyonun salgına dönüşmemesi için semptomları gösteren kişilerin yakın temas içerisinde oldukları insanların tespit edilmesi de son derece önemli.

Strep A bakterisi ve bakterinin neden olduğu hastalıklar için geliştirilen bir aşı tedavisi yok

Bu nedenle enfekte olan kişilere antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Hastalığın erken teşhis edilmesi durumunda antibiyotik tedavilerinin oldukça olumlu sonuçlar ortaya koyduğu biliniyor.

İngiltere’de Strep A enfeksiyonu nedeniyle eylül ayından bu yana 6 çocuk hayatını kaybetti!

Ayrıca İngiltere’deki vaka sayılarında da bir önemli artış gözleniyor. Bakteri nedeniyle enfekte olan insan sayısının, koronavirüs döneminden önceki sürece göre 5 kat fazla olduğu ifade diliyor. Pek çok uzman ilerleyen dönemde vaka sayılarının daha da artmasından endişe ediyor. Bununla birlikte bakterinin son derece bulaşıcı olması, “yeni bir salgına neden olur mu” sorusunu akıllara getiriyor.

Uzmanlar bu korkunç ihtimali ortadan kaldırmak için özellikle okul ve bakımevi gibi yerlerde hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerektiğini dile getiriyor.