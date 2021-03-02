Konu vücut ağrıları olduğunda her birimiz farklı tiplerde ağrılar tecrübe ediyoruz. Zira vücudumuzun zaman zaman ağrıması kadar doğal bir şey yok! Çoğu zaman görmezden geldiğimiz bu ağrılar, gerçekten de hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Tabii uzmanlar, belli tiplerdeki ağrılar konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğinin altını çiziyor. Yaşadığınızda asla görmezden gelmemeniz gereken göğüs ağrısı tiplerini sizler için araştırdık ve derledik. Eğer bu ağrı tiplerinden birini yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir uzmanla görüşmeniz şart! İşte asla görmezden gelmemeniz gereken 7 göğüs ağrısı tipi…

1. Belli bir süre içerisinde yoğunlaşan ve dinlendiğinizde bile geçmeyen ağrılar

Kardiyolog Nicholas Leeper’a göre son birkaç gündür giderek kötüleşen göğüs ağrısı, kalp sağlığınızla ilgili bir sorunun habercisi olabilir. Benzer bir şekilde kendinizi zorlamadığınız halde göğüs ağrıları yaşıyorsanız bu durumu doktorunuza mutlaka bildirmelisiniz. Bu tip ağrılar, genellikle bir aktiviteye başladığınızda yoğunlaşır, örneğin yatağa çarşaf geçirmek gibi, aktiviteyi bıraktığınızda ise hızla kaybolurlar.

2. Göğsünüzde bir ağırlık varmış gibi hissettiren ağrılar

Göğüsteki rahatsızlık hissinin nedeni kalbe giden kan akışının tıkanması olabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum da kalp krizi riskini beraberinde getirir. Nicholas Leeper’a göre bu ağrı tipi, göğsünüzde bir gerginlik hissi ya da keskin ve donuk bir ağrı olarak ortaya çıkabilir. Kimi durumlarda bu ağrıyla birlikte çeneye ve sol kola yayılan bir rahatsızlık hissi, nefes darlığı, çarpıntı ve baş dönmesi gibi çeşitli semptomlar da yaşayabilirsiniz.

3. Nefes aldığınızda ya da yanınıza doğru yattığınızda hissettiğiniz keskin ağrılar

Derin bir nefes aldığınızda ya da sol tarafınıza doğru yattığınızda hissettiğiniz ağrının şiddeti artıyorsa bu durum, perikardit belirtisi olabilir. Bu ağrıların altında yatan nedenler miyokardit, kardiyomiyopati ya da farklı kalp rahatsızlıkları olabilir. Eğer bu tip bir ağrı yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor.

4. Göğüsünüze bastırdığınızda hissettiğiniz ağrılar

Yaşadığınız göğüs ağrısının nedeni; kas, eklem, kemik ya da bağ dokulardaki hasar ve iltihaplar da olabilir! Bu tip ağrılar, hasarlı bölgeyi kullandığınızda yoğunlaşabilir. Ancak o bölgeyi kullanmadığınızda ya da dinlendiğinizde hızlıca yok olurlar. Yaptığınız herhangi bir hareket ya da ağır bir egzersiz sonucunda göğsünüzdeki kasları, eklemleri, kemikleri ya da bağ dokuları incitmiş olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda doktorunuz, çeşitli ilaçlar ve bol bol dinlenmeyle durumu kontrol altına alacaktır.

5. Derin nefes aldığınızda hissettiğiniz yoğun ağrılar

Akciğerde yaşanan herhangi bir problem de göğüste basınca ve ağrıya neden olabilir. Uzmanlara göre derin nefes aldığımızda yoğunlaşan ağrılar, plörezi olarak da bilinen akciğer zarı iltihaplanmasına işaret ediyor olabilirler. Bu tip ağrılara genellikle omuz ağrıları da eşlik eder. Semptomları hafifletmek için kısa süre içerisinde bir uzmanla görüşmeniz şart!

6. Göğsünüzde ya da göğsünüze yakın bölgelerde ortaya çıkan yanma hissi

Sindirim sisteminde yaşanacak herhangi bir sorun, göğüste yanma ve gerginlik hissine neden olabilir. Yırtılmış bir yemek borusu, reflü ya da peptik ülser gibi rahatsızlıklar, kendini göğüste yanma hissi olarak belli edebilir. Bu gibi durumlarda bir uzmanla görüşmekte ve akşam saatlerinde baharatlı besinler yemekten kaçınmakta fayda var. Ek olarak başınızı yukarda tutarak uyumak da yanma hissinin azalmasına yardımcı olabilir.

7. Ani gerginlikle birlikte ortaya çıkan çarpıntı ve nefes darlığı

Göğüs ağrısı, günlük hayatta sık sık yaşadığınız bir stresin belirtisi de olabilir. Panik atak da nefes darlığı, çarpıntı ve terleme hissiyle bilindiği için kimi zaman panik atak geçiren kişiler, kalp krizi geçirdiklerini düşünebilirler. Anksiyeteye bağlı göğüs sıkışmasının önüne geçmek için bir terapistle görüşmeniz gerektiğini hatırlatalım.