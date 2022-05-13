"Aşırı Tatlı Yersem Ne Olur?" Diyenler Buraya: Çok Fazla Şeker Tükettiğinizi Gösteren İşaretler Şekerin tadı güzeldir, onu içeren her şey ise çok daha lezzetli olur. Bu tadı güzel kristal karbonhidrat, görüp görebileceğimiz her yerdedir. Çoğumuz aç olduğumuz zaman en sevdiğimiz tatlıların unutulmaz tatları üzerinde düşünmeyi severiz. Peki bu tadı güzel besinin vücudumuza verdiği zararlar nedir?





Kas ve eklem ağrıları





Acı çektiğiniz için düzenli yürüyüşleri, bahçeciliği veya halı saha maçlarını es geçiyor gibi hissediyor musunuz? Bu, vücudumuzun içinde meydana gelen iltihaplı süreçler hakkında bizi uyarmak için kullandığı birçok sinyalden biri olabilir. Beslenmemizdeki yüksek miktarda şeker, bağışıklık hücrelerinin kanımıza ileri glikasyonu tamamlamış ürünlerini veya bir glikoz molekülüne bağlı proteini parçalamaya çalışan iltihap salınımına neden olur.

Ne kadar çok şeker yersek, daha gelişmiş, glikasyonu tamamlamış ürünler ortaya çıkar ve bu da döngüyü kırmak için daha fazla iltihaplı habercinin gönderilmesine neden olur. Böyle bir biyokimyasal reaksiyon dizisi sonunda artrit, katarakt, kalp hastalığı, zayıf hafıza veya buruşuk cilt ile sonuçlanabilir.







Tatlılar ve diğer şekerli yiyecekler için özlem



Şeker çok hızlı işlenir ve sadece bir saat önce büyük bir kek yemenize rağmen aç hissetmenize neden olur. Aslında, şeker, bağımlılık yapan ilaçlar kullanırken hissedeceğinize benzer şekilde dopamin salgıladığı ile bilinir. Nörotransmitter dopamin, ödüllendirici bir olaya yanıt olarak bu sistemdeki nöronlar tarafından salınır. Bu özel kimyasal bizi iyi bir ruh halinde tutmak için uğraşır.

Beyin, şekeri bir ödül ya da yenilenmek için gerekli bir gıda olarak görür. Daha fazla şeker yediğinizde vücudunuz daha da fazlasını ister. Ve bu bir kısır döngüye dönüşür. Ayrıca, yüksek şekerli yiyecekler vücudumuzu tatmin etmez çünkü herhangi bir yararlı besin içermez.









Enerjimiz yükselir ve alçalır





Glikoz vücudumuza enerji sağlamaktan sorumludur, bu nedenle kanımızdaki şeker seviyesini uygun seviyede tutmak çok önemlidir. Bu yüzden herhangi bir değişiklik, gün boyunca enerji kaybına neden olabilir. Şeker yediğimizde, pankreas hücrelere glikoz getirmeye yardımcı olmak için insülin salgılar ve çok fazla enerji harcar. Bu da daha enerjisiz hissetmemize neden olur.

Enerji seviyemizi korumak için sağlıksız atıştırmalıklar yerine, yağsız proteinleri ve sağlıklı yağları tercih etmeliyiz. Bu sayede, vücudumuz için olan sağlıklı gıdalardan “gerçek' enerji elde edebiliriz.







Sürekli cilt değişimleri





İlave şeker içeren yiyecekler insülin seviyemizin yükselmesine ve şekerin protein moleküllerine bağlanma sürecine başlamasına neden olur. Glikoz kanımıza girer girmez, iltihaplanma ve cilt sorunlarına neden olabilecek bir dizi karmaşık fizyolojik süreç başlatır. Bu insülin artışı sonunda cildimizdeki yağ bezlerinin aktivitesini artırabilir ve sivilce oluşumuna sebebiyet verebilir.







Kilo Alımı





Pantolonumuzun düğmesinin kapanmaması gibi bir durumla karşılaşmak genellikle hoş bir sürpriz olmaz. Bir hafta önce yediğimiz bir çikolatalı pastanın bu kadar çabuk bir şekilde geri tepebileceğini hiç ummayız. Bununla birlikte, şekerle aşırıya kaçmanın en belirgin belirtilerinden biri biraz kilo almaktır.

Atıştırmalıklar ve tatlılar genellikle bel bölgemizde kilo depolar. Yüksek bir şeker seviyesi, başka bir yerden ziyade göbeğimizde aşırı yağ depolayan insülin üretimini arttırır.