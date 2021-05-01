Aşının yan etkisi mi, aşı anksiyetesi mi?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yayınladığı yeni bir rapora göre; bayılma, baş dönmesi ve mide bulantısı dahil olmak üzere bazı COVID-19 aşı reaksiyonlarının aşının yan etkisi olmadığı, anksiyeteden kaynaklandığı anlaşıldı. J&J aşısından sonra 64 anksiyeteye bağlı semptomlar gösteren vaka ortaya çıktı.

Federal sağlık kurumları Nisan ayı başlarında J&J aşısı olan kişilerde nadiren de olsa kan pıhtısı sorununa rastlayınca geçici bir durdurma kararı almıştı.

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 7 Nisan’dan 9 Nisan’a kadar J&J aşısı yapılan beş bölgeyi incelemeye aldı; J&J dozu alan 8.624 kişiden 64’ünde anksiyeteye bağlı reaksiyonlar yaşandığını ve bu semptomların hiçbirinin ciddi olmadığını gördü. Çoğunluklu olarak baş dönmesi ve aşırı terleme bildirildi. Bu iki semptom dışında; bayılma, bulantı veya kusma ve hipotansiyon da görülen etkiler arasındaydı.

GEÇMİŞLERİŞNDE DE AŞI, İĞNE KORKUSU VAR

İncelenen kişilerin çoğunluğu – %61'i – kadındı ve yaş ortalaması da 36'ydı. Hastaların %20'sinin aşılama, enjeksiyon veya iğneden hoşlanmama ve hatta bunlarla ilgili bir bayılma geçmişi vardı.

Semptomların çoğu, yemek yedikten ya da yattıktan sonra düzelirken, hastaların %20’si ileri değerlendirme için hastaneye kaldırıldı. Ancak yine de incelenen beş bölgenin dördü, reaksiyonları araştırmak için aşıyı geçici olarak askıya aldı.

YAN ETKİ OLMAMASI UMUT VERİCİ

Raporun yazarları, “Aşılamadan sonra semptomların kaygı ile ilişkili olmasının fark edilmesi, aşı sağlayıcılarının aşıya devam edilmesi konusunda bilinçli bir karar vermelerini sağlayacaktır” dedi.

Rapor hazırlanırken sadece J&J aşılarının seyrini incelese de anksiyeteyle ilgili olayların herhangi bir aşılamadan sonra da ortaya çıkabileceği belirtildi.

UPMC Psikiyatri Hastanesi'nden Dr. Joy Gero ABC News’e verdiği demeçte: “Aşılar ve açıkçası ilaçlar hakkında birçok yanlış anlaşılma olduğunu ve bunların vücudumuzu nasıl etkilediğini düşünüyorum” dedi.

Dr. Tara Sell insanların yeni bulunan bir aşıyı yaptırırken salgının da bıraktığı bunalma hissiyle daha gergin olabileceklerini söyledi

SALGIN SÜRECİNDE YENİ BULUNAN BİR AŞI KAYGI YARATIYOR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2 Mart’tan 12 Nisan’a kadar Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi veri tabanında J&J aşısını aldıktan sonra bayılma olaylarını gözden geçirirken, 100.000 dozda 8.2 epizod olduğunu buldu. 2019-2020 grip sezonu ile karşılaştırıldığında; grip aşısı yaptırdıktan sonra bildirilen bayılma oranının 100.000 dozda yalnızca 0.05 epizod olduğu bulundu.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nde aşı riski iletişimi üzerine çalışan Dr. Tara Sell ABC News’e verdiği demeçte, insanların yeni bulunan bir aşıyı yaptırırken salgının da bıraktığı bunalma hissiyle daha gergin olabileceklerini söyledi: “Grip aşısı çok normal bir şey, insanlar buna aşina. Bu yüzden bu kadar büyük ve önemli bir şey gibi görünmüyor.”

AŞI KAYGISINI AZALTMAK

Amerikan Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Jeffrey Geller, ABC News’e yaptığı açıklamada, aşı yaptırırken anksiyeteye yatkın kişiler için aşı olmadan önce derin nefes alma ve gevşeme egzersizlerinin son derece yararlı olabileceğini belirtti.

Ayrıca Geller; kafein alımını sınırlamanın, susuz kalmamanın, iyi beslenmenin de anksiyeteyle mücadele eden insanlara yardımcı olabileceğini söyledi.

Toplu aşı bölgesine gidildiğinde, sırada beklerken müzik dinlemek gibi dikkat dağıtıcı eylemlerin de faydalı olabileceğini belirtirken, endişeli kişilerin bunu tıbbi ekiple paylaşmalarını önerdi.

Ayrıca, enjeksiyon yapılırken bakmamayı gözleri kapatıp başka bir yerde hayal edilmesini de öneren Geller, bu uygulamaların yeterli olmaması halinde anksiyeteleriyle baş etmeye yardımcı olabilecek tedaviler olduğunu söyledi.