Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs aşıları konusunda açıklama yaptı.
Bakan Pilli , koronavirüs aşılarının ilk fırsatta ülkemize geleceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Pilli aşıların para karşılığı yapılmayacağını, aşıları devletin ücretsiz yapacağını kaydetti.
Bakan Pilli , “Aşıları alırsak ki alacağız. Aşılar para karşılığı yapılmayacak. Devlet yapacak.” dedi.
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