Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs aşıları konusunda açıklama yaptı.

Bakan Pilli , koronavirüs aşılarının ilk fırsatta ülkemize geleceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli aşıların para karşılığı yapılmayacağını, aşıları devletin ücretsiz yapacağını kaydetti.

Bakan Pilli , “Aşıları alırsak ki alacağız. Aşılar para karşılığı yapılmayacak. Devlet yapacak.” dedi.