Aşılamada organizasyonluk

Corona virüs salgınına yönelik aşılanma başladı ancak plan programsızlık burada da hakim.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, KKTC’de aşı olmak için bekleyen vatandaşların fotoğrafını paylaştı. Aşı için kuyruk bekleyen çok sayıda vatandaş olduğuna dikkat çeken Dizdarlı, 3 personelin aşı yapmasını eleştirdi. Aşı konusunda organizasyon olmamasından yakınan Bülent Dizdarlı “İşimiz hikaye” yorumunda bulundu.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bülent Dizdarlı, “Ası olmaya geldik. İçeride 3 personel dışarıda bir kuyruk. Ne organizasyon ne de plan. İşimiz hikaye.” dedi.
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut da, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, aşılama kampanyasının devam ettiğine dikkat çekti.
Aşılama organizasyonunda ciddi sorunlar yaşandığını fotoğraflar ile belgeleyen Dr. Gürkut, “Herkesin elektronik posta kullanabildiğini varsayan Sağlık Bakanlığı aşı olacak kişilerin randevu alıp, isimlerine tanımlanmış aşının yapılacağı ve yığılma olmadan aşı yaptırabileceği bir sistem oluşturmalıydı” dedi.
Özlem Gürkut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Biz açıldık mı, kapandık mı derken bir yandan da Sağlık Bakanlığı’nın Sinovac firmasının CoronaVac aşısı ile aşılama kampanyası sürüyor. Dr. Ali Pilli günler önce “İlk defa aşı yapmıyoruz ya, her şey hazırdır. Ekiplerimiz ve aşı planımız tamam” demişti. Aşılanmaya en yüksek riskle çalışan ve hasta güvenliği açısından da önem arz eden sağlık personelinden başlanması gayet yerindeydi. Ancak ikinci öncelikli aşılanacak grup olarak belirlenen ileri yaş ve ardından kronik hastalığı olanlar ile ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Hem aşı yaptırmak isteyen 65 yaş üzeri kişilerin başvurusu için bildirilen [email protected] adresine ulaşılamadığına dair çok şikayet geliyor hem de COVID-19 açısından yüksek risk altında bulunan bu grubun hem korunup hem aşılanmasının nasıl mümkün olacağı açıklanmadı. Hangi aşının kullanılacağı da ayrı bir bilinmez.
Bugün sosyal medyada birçok meslektaşımızın paylaştığı bu fotoğraflar organizasyonda yine ciddi sorun yaşadığımızın kanıtları.
Herkesin elektronik posta kullanabildiğini varsayan Sağlık Bakanlığı aşı olacak kişilerin randevu alıp, isimlerine tanımlanmış aşının yapılacağı ve yığılma olmadan aşı yaptırabileceği bir sistem oluşturmalıydı.
İstanbul’da genç bir hekim olarak görev yapan ve filiyasyon ekibinde çalışan oğlum ilk günde randevusunu alıp aşısını yaptırmış. Cep telefonuna gelen bilgi notlarını oluşturulan sistem otomatik olarak atmakta.”
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