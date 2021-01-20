banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
10 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
22 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
32 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
26 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
24 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
17 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
37 0
banner529
banner570

"Aşı olmak ülkede yaşayan herkesin hakkıdır"

banner476

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, yaş, cinsiyet, ırk, din, siyasal inanç ve sosyoekonomik güç ayrıcalığı olmaksızın herkesin mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmetine ulaşmasının evrensel bir insan hakkı olduğunu belirtti

"Aşı olmak ülkede yaşayan herkesin hakkıdır"
banner601

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), aşı olmanın, ülkede yaşayan herkesin hakkı olduğunu vurguladı. Sendika, aşılamayla ilgili organizasyon sorunlarının giderilmesini istedi. 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, yaş, cinsiyet, ırk, din, siyasal inanç ve sosyoekonomik güç ayrıcalığı olmaksızın herkesin mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık hizmetine ulaşmasının evrensel bir insan hakkı olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinin temelde koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon olmak üzere üçe ayrıldığı ifade edilen açıklamada, toplumun sağlıklılık halinin sürdürülmesi için “koruyucu sağlık hizmetlerinin” diğerlerine göre daha öncelikli bir konumda olduğu kaydedildi.

Dışarıdan, belirli koşullar altında verilen bir maddeye karşı kişide bağışıklık yanıtı gelişmesi süreci olarak tanımlanan aşılamanın (bağışıklama) ise koruyucu hekimliğin en temel unsurlarından biri olduğu anlatılan açıklamada, yüz yıldan uzun bir zamandır uygulanan aşılar sayesinde çiçek hastalığı, çocuk felci, kızamık ve daha pek çok hastalığın görülme sıklığında belirgin azalma sağlandığı vurgulandı.

Covid-19 enfeksiyonunda bireysel tedbirlere uyarak hastalığın bulaşmasının engellenmesinin son derece önemli olduğu kaydedilen açıklamada, toplum sağlığının korunması açısından ülkede aşı programının başlamasının da memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

"KAOSUN ORTADAN KALKMASI İÇİN..."

Covid-19 aşılama sürecinde kamuoyuna yansıyan durumun birçok alandakine benzer şekilde yine organizasyon sorunlarının yaşandığının gözler önüne serildiği dile getirilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yurttaş olsun veya olmasın ülkede yaşayan ve aşı olmasına engel tıbbi bir durumu bulunmayan her birey için risk kategorilerini gözeterek Covid-19 aşılama programını oluşturması, organizasyonun sağlaması, bilimsel olarak kabul görmüş aşıların teminini artırması ve kimin ne zaman aşılanacağı konusundaki kaosun ortadan kalkması için kamuoyunu detaylı şekilde bilgilendirmesi talep edildi.

banner342
Etiketler; #Tıp-İş #Aşı
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.