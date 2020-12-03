Aşı için geri sayım

Güney Kıbrıs, AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech şirketlerinden 1 milyon 800 bin korona virüsü aşısı siparişi verdi.Bu rakam, nüfusun tümünü kapsıyor.Aşılar yıl sonuna kadar gelmiş olacak



Güney Kıbrıs, korona virüs için aşı siparişi verdi. Her şeyin yolunda gitmesi halinde, Pfizer ile BioNtech şirketlerinin korona virüsüne karşı geliştirdikleri aşılara yıl sonuna kadar Avrupa İlaç Ajansı tarafından lisans verileceğini yazan Alithia gazetesi, “Aşı Geliyor- Geri Sayım Başladı- başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın yaklaşık 1 milyon 800 bin korona virüsü aşısı siparişi verdiğini yazdı.

Rum kesiminin beklediği toplam aşı miktarının 1 milyon 780 bin civarında olduğu ve bunun 890 binden fazla vatandaşı kapsadığı ifade edildi.

Rum kesiminin aşılamayla ilgili planını hazırladığını ve hali hazırda yaklaşık 1 milyon 800 bin aşı siparişi verdiğini yazan gazete, bu rakamın nüfusun tümünü kapsadığını ve aşı sayısının ise kişi başına 2 dozla alakalı olduğunu belirtti.

İlgili plan temelinde, aşının dağıtımının yılsonuna kadar başlaması halinde Rum kesiminin AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech şirketlerinden 168 bin 159 doz aşı alımının planladığı yazan gazeteye göre, 2021 yılının ilk üç ayında da aynı şirketlerden 237 bin 266 doz aşı alınacak. Son aşıların ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde alınacağı kaydedildi.

Haravgi gazetesi ise “Korona Aşıları Yıl Sonuna Kadar Kıbrıs’ta- başlıklarıyla yer verdiği haberinde, AstraZeneca ile Biontech/Pfizer şirketlerinin Avrupa Birliği’yle (AB) imzaladıkları anlaşmalar temelinde, Güney Kıbrıs’a yıl sonuna kadar 168 bin 159 doz korona virüs aşısı tedarik etme taahhüdünde bulunduklarını yazdı.

Bilimsel Danışma Komitesi üyesi Dr. Zoi Dorothea Pana, Güney Kıbrıs’ın AB sözleşmeleri aracılığıyla 6 aşılık geniş bir portföye sahip olduğunu ifade etti.

Aşı önceliklendirmesinin Avrupa Komisyonu ile Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin direktifleri temelinde yapıldığını dile getiren Dr. Pana, bu direktiflere göre aşı konusunda sağlık çalışanları, hastalığa yakalanma şansı riski bulunan yetişkinler ve öncelikli hizmetlerde çalışanların önceliğe sahip olacağını ekledi.





