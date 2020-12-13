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"Artık covid içimizde"

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"Artık covid içimizde"
Eski başbakanlardan ve eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, dün muayene ettiği bir bir hastasının Covid testi pozitif çıkması nedeniyle birinci derece temalı olduğu için izole olduğunu açıkladı.
Dr. Sibel Siber'in sosyal medyadan paylaşımı şöyle:
"Cumartesi (12 Aralık) öğle sonrası öksürük, nefes darlığı şikayeti ile muayene ettiğim bir hastamın Covid testi pozitif çıktı. Bugünden itibaren birinci derecede temaslı olmam nedeniyle izoleyim... Maalesef korktuğumuz gibi kış aylarının gelmesiyle hastalık yayılmaya başladı. Yerel bulaş arttı. Kısacası artık covid içimizde... Sessiz taşıyıcıları unutmayalım...O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Gözlemlediğim kadarıyla genel olarak bir rehavet içindeyiz... Maske mesafe kuralına uyulmadığı takdirde tablo hızla kötüleşebilir. AMAN DİKKAT!.. Ağlamamak, ağlatmamak için lütfen, ELMAS kuralı... El hijyeni, Maske, Mesafe"
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