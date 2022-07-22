Aralıklı oruç diyeti

Son zamanların oldukça ses getiren ve hücreler için olumlu etkileri olan aralıklı oruç diyetini bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşesinde mercek altına alıyoruz.

İlk kez fareler üzerinde çalışılmış ve açlığın; hücreler üzerinde olumlu etki göstererek yaşam süresini artırdığı bulunmuştur. Aralıklı oruç diyetinin literatürde araştırılan 3 türü vardır.Alternatif gün orucu: haftanın 1 günü yani 24 saat boyunca hiçbir şey yememek içmemek, 1 gün ise gereksinim kadar beslenme.Aralıklı oruç (ıntermittent fasting) :, yani haftanın sadece 2 günü enerji kısıtlı ve sadece belirli saatlerde beslenme (erkekler 600 kalori/gün, kadınlar 500 kalori/Gün) kalan diğer günlerde normal gereksinim kadar beslenme.Zaman kısıtlı beslenme: 8 saatte sadece 2 öğün ve kalan 16 saat hiç besin sıvı tüketmemek şeklinde.Bu beslenme biçimi açlık durumu ile ilişkili olur bir nevi vücudu arındırmayı planlamaktadır.Vücudun belirli bir süre aç kalması vücuttaki istenmeyen sağlıksız hücreleri kontrollü bir şekilde yok eder, yani hücrelerdeki stres cevabı aktive olur ve hücreler programlı şekilde otofajiye yönelir.Vücuttaki protein hasarı engellenir, yani dokulardaki hücreler daha az zararlı değişime uğrar.İnsülin duyarlılığında iyileştirilebileceği düşünülüyor ancak net çalışma henüz yok.Vücudun biyolojik ritmi (sirkadiyen sistem) yeniden düzenlenir hormonal sistem ve diğer vücut sistemleri daha düzenli çalışır.Oksidatif stres azalarak antioksidan kapasite güçlenir ve tüm bu etkiler ile yaşam süresinin uzayacağı düşünülmektedir.Uzun dönemli fareler üzerinde yapılan çalışmalarda çeşitli yollarla yağ dokusunun azaldığı inflamasyonu önlediği bulunmuştur, ayrıca bağırsak florasını olumlu yönde etkileyebileceği görüşü yaygındır.Bu beslenme biçimi gebe, emzikli, kronik hastalığı olan, ergenlik döneminde, çocuk çağı bireyler için uygun değildir.Zayıflamaya yönelik kanıtlanmış bir diyet değildir! Daha çok yaşam süresini uzattığı antiinflamatuar antioksidan etkiler üzerine çalışmalar yapılmıştır yani hücre sağlığımız için önemli bir beslenme biçimidir.Sağlık üzerine olan etkiler fareler üzerinde yorumlanmıştır.Bu beslenme biçiminde de tıpkı sağlıklı bir diyet örüntüsünde olduğu gibi sağlıklı besinler tüketilmeli zararlı besinlerden uzak durulmalıdır.Sadece 16 saat aç kalıp geriye kalan 8 saat içinde her şeyi sınırsız şekilde tüketip fayda görebileceğimizi düşünmemelisiniz. Hatta zararlı bile olabilir.Hipoglisemi yani şeker düşüklüğü riski yüksek bir beslenme biçimidir.