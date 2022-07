Ani ölümlerle ilgili araştırma komitesi kuruldu

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede son zamanlarda ani ölümlerin artması üzerine araştırma komitesi kurduklarını ve çok kısa sürede çalışmayı kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.



Altuğra, BRT TV’de bu sabah katıldığı “Haber Kritik” programında, sağlık sistemindeki sorunlar, aşılanma, ilaç sıkıntısı gibi konularda açıklamalarda bulundu.

Altuğra, ülkede bugüne kadar 2 doz aşılıların oranının yaklaşık yüzde 90, 3 doz aşılanma oranının ise yaklaşık yüzde 67 olduğunu söyledi.

“Özellikle 50 yaş üzerinde olan herkesin hatırlatma dozu aşısı yapması gerektiğini vurguluyoruz, önemsiyoruz ve hassasiyetle takibini yapıyoruz”” diyen Altuğra, sağlık merkezlerinde Sinovac ve Pfizer&Bioentec aşıların her ikisinin de yapılmakta olduğunu belirtti.

-“Maymun çiçeği için endişeye gerek yok, hazırlıklıyız”

Bir soru üzerine Bakan Altuğra, maymun çiçeği virüsü ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Altuğra, “Ülkemizde maymun çiçeği virüsü ile ilgili herhangi bir vakaya rastlanmadı. O nedenle şu an için endişe etmeye gerek yoktur. Buna yönelik her an tedbirlerin alınması yönünde de hazırlıktayız” dedi.

Altuğra, ani ölümlerle ilgili basına yansıyan ve çıkan isim listelerinin ise yüzde yüz bilgi kirliliği içerdiğini de belirtti.

Altuğra, “Dün itibariyle bir komite kurduk. Komite çalışmalarına başladı. Çok yakın bir süreçte yani birkaç günlük zaman diliminde halkımızla doğru ve kaliteli bilgileri paylaşacağız. Ani ölümün neyi anlattığını da halkımızla paylaşacağız. O nedenle kirli bilgiye dayalı strese girmeye gerek yoktur” diye konuştu.