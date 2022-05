Anemi hastalarında artış

KKTC’de son 10 yılda talasemi ve orak hücre anemili doğumlarının yeniden başladı. Uzmanlar, ülkede, yine çok ciddi kalıtsal bir kan hastalığı olan orak hücreli anemili doğumlarının tespit edildiğini açıkladı

Akdeniz, Afrika, Güneydoğu Asya ülkelerinde sık görülen genetik kan hastalığı olan talasemi ve orak hücre anemili çocuk doğumlarını 2001 yılından itibaren “sıfırlayan” nadir ülkelerden biri olarak bilinen KKTC’de son 10 yılda talasemi ve orak hücre anemili doğumlarının yeniden başladığı bildirildi.Sağlık uzmanları ve ilgili sivil toplum örgütü, Türk Ajanı Kıbrıs’a yaptıkları açıklamalarda 2009-2020 arasında beş yeni talasemi doğumunun olduğunu açıkladı. Ayrıca uzmanlar, ülkede, yine çok ciddi kalıtsal bir kan hastalığı olan orak hücreli anemili doğumlarının tespit edildiğini, bu vakaların sayısının 8-10 olduğunu belirtiyor.Akdeniz ülkesi olan KKTC’de 1970’li yıllarda sıkça görülen talasemi hastalığının toplumsal sağlık sorunu olarak gündeme gelmesinin ardından 1980’lerin başlarında talasemi ile mücadele programı başlatılmıştı. Dünyada talasemide evlilik öncesi tarama testlerini yasa ile zorunlu hale getiren ilk ülke olan KKTC’de 1980 yılından itibaren evlenecek çiftlere talasemi taramaları uygulanmaya başlandı. Bu kapsamında, 40 yılı aşkın sürdürülen çabalar neticesinde hasta bebek doğumlarının önlenmesinde büyük başarılar elde edildi. 2001 yılından itibaren bir dönem hasta doğumlar olmamıştı.Uzmanlar, ülke coğrafyasında çok yoğun bir şekilde mevcut olan genetik bozukluk sonucu ortaya çıkan kalıtsal kan hastalıklarının hep var olmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, 40 yılı aşkın süredir sürdürülen çabalar sonucunda kontrol altına alınan ancak ülkede son yıllarda yeniden baş gösteren hasta doğumlarının önlenmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini, aksi takdirde bu doğumların artarak çoğalma riski olduğu uyarısında bulunuyor.1980’lerde başlatılan talasemi ile mücadele programının ve tarama laboratuvarının günümüze uygun şekilde yeniden organize edilmesinin şart olduğunu görüşünü ortaya koyan uzmanlar, karmaşık talasemi ve anormal hemoblebinlerin (hemoglobinopati) kesin tanısı için talasemi genetiğinin geliştirilerek, laboratuvarın daha ileriye götürülmesi gerektiğini, mevcut programının da ülkenin dinamik ve değişen sosyal yapısına göre yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguluyor.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel, Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli ve 1980’lerde talasemi ile mücadele programını geliştiren ekipte yer alan, eski Sağlık Bakanlarından, Pediatrik Hematoloji Uzmanı Dr. Gülsen Bozkurt ile yeni hasta doğumlarını ve yapılması gerekenleri konuştuk.Dernekten verilen bilgiye göre, şu an, ülkede, düzenli kan nakline ihtiyacı olan 18 yaş üzeri kayıtlı 150 talasemili birey bulunuyor. Bu hastaların 130’u Talasemi Merkezi’nde, 20’si de Güney’de tedavilerine devam ediyor.Çiğdem BeşevlerliKKTC’de yeni hasta çocuk doğumlarının olduğunu kamuoyunun gündemine getiren Thalassaemia Derneği’nin Başkanı Çiğdem Beşevlerli, 2001 yılından itibaren ülkede yeni talasemi doğumu olmadığını ancak bir süre önce çocuk hematologları tarafından derneğe, talasemi ve orak hücreli hasta doğumları olduğu bilgileri geldiğini ve bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.Tabipler Birliği, kadın doğum uzmanlarından bir temsilci, çocuk hematoloji doktorları ile Thalassaemia Merkezi doktorlarının bir toplantı yapacaklarını, tüm verilere ulaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini ifade eden Beşevlerli, “Talasemi doğumlarının görülmediği bir ülke olarak biliniyorduk. Bu doğumların yeniden başlaması bizim için yıkıcı olmuştur” dedi. Başevlerli, bu yeni doğumların Derneğin bilgisine gelmemesinin vakaların çocuk olmasından kaynaklandığını belirterek, dernek olarak ailelere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.“Eğer ülkede talasemi doğumları çoğalmaya başladıysa bunun önlemi alınmalıdır” diyen Başevlerli, “Ancak şunu söylemeliyim ki yeni doğumlarda Sağlık Bakanlığı, Thalassaemia Derneği ile doktorların ihmali yoktur. Sistem çalışmaktadır, tahliller yapılmaktadır. Hiçbir ihmal söz konusu olamaz” dedi.Derneğin “Evlenmeden Test Et, Talasemiyi Fark Et” sloganını hatırlatan Başevlerli, “Thalassaemia Derneği olarak, mücadelemizin birincil hedefi talasemi doğumlarının önlenebilmesidir. Talasemi önlenebilir bir kan hastalığıdır. Talasemi taşıyıcılık testi evlilik öncesinde muhakkak yapılması gereken bir testtir. İkisi de taşıyıcı olan ebeveynlerin yüzde 25 talasemi, yüzde 50 taşıyıcı ve yüzde 25 sağlıklı çocuk sahibi olabilir. Taşıyıcı ebeveynlerin saptanması ve doğum öncesi tarama testleriyle tanı konulması ile bu ebeveynlerin hasta çocuk sahibi olmalarının önlenebilir. Bu testler, ülkedeki laboratuvara yapılmaktadır. Ancak laboratuvarda sistemin modernize edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.“Bu hastalığı saklayan aileler olabilir. Ancak bu hastalık utanılacak, saklanacak bir hastalık değildir” diyen Başevlerli, “Bu hastalık grip gibi bir hastalık değildir, kalıtsaldır ve hastalığın tedavisinin kesintisiz ve en iyi bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Biz, dernek olarak talasemi taşıyıcılarının tespiti, talasemili bireylere daha iyi tedavi olanaklarının sağlanması, kan bağışlarının artırılması, bu bireylerin hayat kalitelerinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Eğer her ikisi de taşıyıcıyı ebeveynler bilinçli bir şekilde hasta çocuk dünyaya getirmeyi düşünüyorlarsa, lütfen gelip bize sorsunlar; talasemili bireyler için nasıl mücadele ediyorsunuz, nasıl kan buluyorsunuz, ilaçlara ulaşıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı tarafından iki yıl önce Talasemi Kan Bağışcısı Kazanım Birimi kurulmuştur, talasemi bireylerin ihtiyacı olan kan bağışçısını bu vesileyle buluyoruz. Ancak kan bağışlarının artırılması hala büyük bir sorun teşkil ediyor” dedi.