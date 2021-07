Ananas ve sağlık

Ülkemizde özellikle yaz döneminde tüketimi artan ananasın faydaları çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Ülkemizde özellikle yaz döneminde tüketimi artan ananasın asıl kökeni Güney Amerika’ya dayanmaktadır. Tropikal bir meyve olduğu için her mevsimde bu meyveye ulaşabiliyoruz.Tadının güzelliği dışında yüksek besin değerine sahip olan ananas C vitamini yönünden zengindir. Kendine özgü Bromelain içermesi nedeniyle yağ yakımını hızlandırır, dolayısıyla zayıflamak isteyenlerin tüketmesi önerilmektedir. Gelelim ananasın faydalarına…Ortalama 70 gram (1 dilim) ananasta 75 mg C vitamini bulunur. C vitamini suda çözünebilen bir vitamindir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Damar tıkanıklığını önleyici, diyabete bağlı kalp hastalıkları, solunum hastalıkları ve daha birçok hastalığın oluşmasına neden olan serbest radikallere karşı antioksidan etki göstermektedir.C vitaminin en önemli faydalarından biri de kollajen oluşumuna destek olmasıdır. Ayrıca selülit oluşumunun engellenmesinde de C vitamini büyük bir rolü vardır.Bu enzim; gıdalarla alınan proteinlerin sindirimi sırasında kullanılan enzimlerin karışımıdır ve sindirim işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlar. Bromelain enzimi; vücutta su birikimi sonucu oluşacak şişkinliklerin azaltılmasında yani ödemin giderilmesinde etkin rol oynar. Ayrıca eklem-kas iltihaplanmasını azaltıcı, gut hastalığını tedavi edici, balgam-mukus atımını kolay atımının sağlanmasında etkilidir. Bromelain enziminin kan inceltici özelliği de bulunmaktadır.Hiçbir besin mucizevi olmamakla birlikte Ananas özellikle içinde bulunan bromelain sayesinde diyette tüketimi önerilen bir meyvedir. Çünkü bromelain enzimi yağların sindiriminde etkisi olan lipaz enzimiyle birlikte çalışarak besinler ile alınan yağın vücudumuzda yakımını hızlandırır ve yağ birikimini önler. Ayrıca 100 gr ananas 50 kaloridir, düşük kalorili olması, yüksek lif içermesi, ödem atıcı etkisi ve yağ yakıcı özelliği nedeniyle kilo vermeye destektir.Ananas çok iyi bir potasyum kaynağıdır. Özellikle yüksek tansiyonun düşürülmesinde ve dengeli halde kalmasında etkilidir. İçinde bulunan kalsiyum, çinko, bakır, manganez minerali kemik sağlığı ve korunmasında önemlidir.Çözünmez lif açısından zengin olan ananas özellikle kabızlık sorunu yaşayan kişilerde tüketimi önerilmektedir. Ayrıca ananasta bulunan lif, bağırsaktaki suyu toplar, sindirimi yavaşlatır ve gıdalardan alınan vitamin mineralin vücut tarafından daha çok emilmesini sağlar.Ananas içinde bulunan bromelain enzimi et yumuşatıcı bir enzimdir. Aşırı ananas tüketimi dudaklarda, diş eti ve dilde uyuşmaya ve hassaslık yaratabilmektedir. Ananas kan inceltici bir etkiye sahiptir dolayısıyla anti depresan, antibiyotik ve kan inceltici ilaçlar kullanırken aşırı tüketmekten kaçınmalısınız.Hamilelikte hormonal değişmeye bağlı gelişen kabızlık ve ödemler için ananas çok uygun bir meyvedir. Zengin vitamin- mineral içermesi nedeniyle tüketimini abartmamak şartıyla hamilelik beslenmesinde yer alabilir. Kan inceltici özelliğinden dolayı uygun porsiyonda tüketilmelidir.