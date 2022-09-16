Altuğra:” Vaka başı 40 Bin TL’lik harcamanın önüne geçildi”

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 2007 yılından itibaren 3 bin açık ameliyata gerek duyulmadan safra yolları ve pankreas için yapılan tanı ve tedavi işleminin (ERCP) başarılı bir şekilde yapıldığını söyleyen Bakan Altuğra, bugünkü maliyetiyle vaka başı 40 Bin TL’nin maliyenin kasasından çıkmasının önlendiğini ifade etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 2007 yılından itibaren 3 bin açık ameliyata gerek duyulmadan safra yolları ve pankreas için yapılan tanı ve tedavi işleminin (ERCP) başarılı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Bakan Altuğra, daha önce bu hastaların yurt dışına sevk edildiğini, bugünkü maliyetiyle vaka başı 40 Bin TL’nin maliyenin kasasından çıkmasının önlendiğini belirtti.

Bakan Altuğra, hastanelerde yapılan başarılı operasyonlarla birçok yurt dışı sevkinin önüne geçildiğini kaydetti.

Altuğra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde aynı zamanda randevu için 1101 numaralı hattın devreye girdiğini açıkladı.