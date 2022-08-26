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Altuğra: “Ülkedeki ilaç sıkıntısı peyderpey çözülmeye devam ediyor"

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Altuğra: “Ülkedeki ilaç sıkıntısı peyderpey çözülmeye devam ediyor"
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, İlaç Eczacılık Dairesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde'den bilgi alan Altuğra, ülkedeki ilaç sıkıntısının peyderpey çözülmeye devam ettiğini, çıkılan ihalelerin sonuçlanmaya başladığını kaydetti. 
İhaleler sonucunda kanser ilaçları, eksik olan serumlar, epilepsi ilaçları,  MS hastalarının ilaçları,  nakilli  hastaların ilaçları, kalp, tansiyon diyabet hastalarının ilaçları, hiperaktivite ve dikkat eksikliği ilaçları, beslenme solüsyonları olmak üzere 780 kalem ilacın tedarikinin sağlandığını  söyleyen Altuğra, depolara teslim edildiğini açıkladı.
Altuğra, ihalelere teklif verilmeyen veya ülkede tedariki konusunda zorluk yaşanan ilaçlar konusunun son Ankara temasları çerçevesinde TC Sağlık Bakanlığı'na iletilmesi sonrasında önümüzdeki haftalarda ülkeye geleceğini belirtti.
İlaç ve Eczacılık Dairesi personeli ile görüşerek çalışmalarla ilgili bilgiler alan Altuğra'ya ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar eşlik etti.
 
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