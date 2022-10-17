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Altuğra: “Organ naklindeki başarı bizlere gurur veriyor”

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Altuğra, Arda Okur adlı çocuğun organlarının ailesinin bağış kararıyla yapay kalple yaşayan bir hastaya ve diyalize giren 2 böbrek hastasına hayat verdiğini, karaciğerin de nakil için Türkiye’ye gönderildiğini ifade etti

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Altuğra: “Organ naklindeki başarı bizlere gurur veriyor”
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Organ naklindeki başarı bizlere gurur veriyor” dedi.
Sağlık Bakanı Altuğra, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde organ nakliyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu. 
Organ bağışının önemli ve hayati nitelikte olduğunu kaydeden Altuğra, 2015’ten bu yana güçlü bir ekibin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde organ nakli gerçekleştirdiğini söyledi.
Altuğra, Arda Okur adlı çocuğun organlarının ailesinin bağış kararıyla yapay kalple yaşayan bir hastaya ve diyalize giren 2 böbrek hastasına hayat verdiğini, karaciğerin de nakil için Türkiye’ye gönderildiğini ifade etti.
Arda’ya rahmet, Okur ailesine sabır dilediğini ifade eden Sağlık Bakanı Altuğra, nakilde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Organ naklindeki başarı bizlere gurur veriyor. Halka kaliteli sağlık hizmeti vermek için üzerimize düşen her neyse hayata geçirmeye hazırız…  ” şeklinde konuştu.

Oygar

Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ise, nakillerin insanda hüzün ve mutluluk gibi farklı duygular uyandırdığını söyledi.
Oygar, Hücre, Doku Organ Nakli Yasası’nın 2014’te, Organ Tüzüğü’nün de 2015’te yürürlüğe girdiğini anımsatarak ilk böbrek naklinin 2015’te yapıldığını belirtti.
2015’te başlayan bu süreçte KKTC’de 31’i kadavradan, 21’i canlı vericiden 52 böbrek nakli gerçekleştiğini; kadavradan alınan 4 kalbin ve 12 karaciğerin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki alıcılara gönderildiğini belirtti.
KKTC’de 2019’da kalp nakli yapılmaya başlandığını anımsatan Deren Oygar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 4 kalp nakli gerçekleştirildiğini söyledi.
Oygar, “Nalbantoğlu Devlet Hastanesi sağlık çalışanları ve ülkedeki vericiler sayesinde 2015’ten bu yana birçok insan organ nakliyle sağlığına kavuştu. Organ nakli gönül işidir, biz bu işe gönül koymaya devam edeceğiz” dedi.
Nakil programının devamının Sağlık Bakanlığı için önemine dikkat çeken, organ naklinde en önemli etkenin donör olduğunu belirten Deren Oygar, çocuğunu kaybeden Okur ailesine hastalar adına yürekten teşekkür ettiklerini ve sabır dilediklerini söyledi.
22 Eylül'de İskele'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 12 yaşındaki arda Arda Okur, 20 günlük yaşam mücadelesini 12 Ekim’de kaybetmişti. 
Ailesinin onayıyla Okur’un organları KKTC’deki organ bekleme listesinde olan 56 ve 57 yaşlarındaki kalp ve böbrek hastalarına nakledildi.
 
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