Almanya Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi moleküler tıp öğrencisi, bitirme tezi için YDÜ Tıp Fakültesi’ni seçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek Yakın Doğu Üniversitesi Laboratuvarlarında Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören danışmanlığında çalışan Thamer Al Hamad, normal seyreden gebeliklerde ani düşüklere neden olabilen genler üzerinde araştırmalar yaptı

Almanya’da Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (University of Applied Sciences) moleküler tıp eğitimi alan Thamer Al Hamad, bitirme tezi için Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni seçti. Son sınıf öğrencisi Al Hamad, eğitim gördüğü Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin de kabulü ile bitirme tezi için Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’le çalıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek Yakın Doğu Üniversitesi Laboratuvarlarında Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören danışmanlığında çalışan Thamer Al Hamad, normal seyreden gebeliklerde ani düşüklere neden olabilen genler üzerinde araştırmalar yaptı. Thamer Al Hamad hazırladığı çalışmayı, 14-16 Nisan tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi’nde de sundu.

Thamer Al Hamad: “Burada eğitim gören öğrenciler böyle başarılı bilim insanları ile aynı çatı altında oldukları için çok şanslı.”

Bitirme tezini Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Thamer Al Hamad, Yakın Doğu Üniversitesi’nin laboratuvarlarının donanımı ve alanında uzman hocaları ile önemli bilimsel araştırmalara imza attığını söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi’de üst düzey genetik araştırmalara gösterilen çaba beni şaşırttı ve motive etti. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in danışmanlığında çalışmak benim için büyük bir deneyim oldu. Burada eğitim gören öğrenciler böyle başarılı bilim insanları ile aynı çatı altında oldukları için çok şanslı” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Üniversitemizin Avrupa’dan gelen öğrenciler için bir eğitim ve kültür merkezi haline geldiğini görmek bizler için gurur verici.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin AD Scientific Index ve Times Higher Education gibi uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının yayımladığı listelerde Avrupa’nın en iyi 250 ve dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, “Üniversitemizin; dünyanın farklı yerlerinden, özellikle Avrupa'dan gelen öğrenciler için bir eğitim ve kültür merkezi haline geldiğini görmek bizler için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören: “Üniversitemizin olanaklarından yararlanmak üzere Avrupa’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen öğrenciler, genetik gibi Avrupa’da erişimi zor disiplinlerde farklı projelerde yer alma olanağı yakalıyor.”

Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi moleküler tıp öğrencisi Thamer Al Hamad’ın Yakın Doğu Üniversitesi’nde yürüttüğü genetik araştırmalara danışmanlık eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tıbbi Genetik Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de “Üniversitemizin olanaklarından yararlanmak üzere Avrupa’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen öğrenciler, genetik gibi Avrupa’da erişimi zor disiplinlerde farklı projelerde yer alma olanağı yakalıyor” değerlendirmesi yaptı.