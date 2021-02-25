Akne oluşumunu, beslenmeyle önle!

Yanlış beslenmenin ciltteki sivilcelenmeyi artırdığını biliyor musunuz?

Evet, yüzümüzde sivilce görmek bizi mutlu etmese de 11-30’lu yaş arası kişilerin %80’inde sivilce oluşumu mevcuttur.Beslenmenizde dikkat edeceğiniz belli unsurlar ile cilt sivilcelerinizi azaltıp önleyebilirsiniz.Akneler, cilt altındaki yağ bezlerinin fazla sebum üretmesiyle gözenekleri tıkar ve akne oluşur. Bazen stress, genetic, bakteriler, ergenik dönemi, akne oluşumunu artırır.Paketlenmiş yiyeceklerin birçoğunda trans yağ asitleri bulunur. Sivilcelenmeyi bir inflamasyon gibi düşünürsek, anti-inflamatuar etki sağlayacak omega-3 yağ asitlerine beslenmenizde yer verin. Balık, keten tohumu, ceviz akneler için iyi savaşçılardır.Şekerli yiyecekleri tükettiğinizde, kan şekerinizde hızlıca yükselir ve bu cilltteki akne oluşumunu hızlandırır. Düşük glisemik indeksli bir diyetin uygulanması sahip olduğunuz akne miktarıcı azaltabilecek etki gösterir. Kan şekeriniz hızlı yükseldiğinde insulin hormon da hızlı salgılanır ve bu da yağ bezlerinin hızlı yağ üretmesine neden olur. Dolayısıyla beslenmenizde sebze, meyve, yüksek lifli gıdalar, baklagil ağırlıklı beslenmek akne oluşumunu azaltıcı etki gösterecektir.Özellikle çinko cilt sağlığı için önemli bir mineraldir. Çinko için en iyi kaynaklar balık, et, kümes hayvanları ve eğer aşırı yetersiz çinko seviyeniz varsa mutlaka çinko desteği alın.A vitamini yapılan çalışmalarda sebum üretimini azalttığı için ciltteki akne oluşumunu engelleyicidir. Sarı-turuncu sebze-meyveler koyu yeşil yapraklı sebzeler A vitamin için iyi kaynaklardır.Kozmetik ürünlerde de sıkça kullanılan E vitamin hem tek başına hem de A vitamin ile birlikte sivilce tedavisinde önemli rol oynar. Kuruyemişler, balık, yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağ, muz, kivi, avakado, mango E vitamin için iyi kaynaklardır.Antioksidan selenium: Selenyum glutatyon-peroksidaz enzimi ile etkileşime girer ve bu etkişelim aknenin iltihaplı olmasını önler. Özellikle ciddi iltihaplanmalı akneleriniz varsa beslenmeye brezilya cevizini mutlaka ekleyip, selenium takviyesi alın.SuYaban mersini, böğürtlen, ahududuAvakadoSoya fasulyesiTam tahıllarZeytinyağBalıkBademHavuçDomates