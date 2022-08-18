Ağustos güzeli incir

İnsanlık tarihin en eski çağlarından beridir varlığını sürdüren, lezzetli ve şekerli tadıyla ülkemizde yaz aylarında sıkça tüketilen incir bu hafta birden fazla özellikleriyle karışınızda…

Kabızlığı önleyici

Yaşlanma Karşıtı

Kan yapıcı

Kan Basıncını Düşürüyor

Kemikleri Koruyor

Kalp koruyucu

Yorgunluğu giderici

Kuru ve Taze Farkı

Nasıl tüketelim ?

Dikkat

İncir; bünyesinde barındırdığı yüksek vitamin mineral ve antioksidan özellikleriyle sağlık için oldukça faydalı bir meyvedir. Kuru incir ve taze incir birbiri arasında karşılaştırıldığında özellikleri değişiyor, en başta da kalori değerleri, ortalama 100 gram taze incirde 65-70 kkal bulunurken bu oran kuru incirde 200-250 kkal (100 gr) gibi bir artış gösteriyor.Bu hafta sizler için mercek altına aldığımız incirin faydaları saymakla bitmiyor.Yüksek lif içermesi sayesinde kabızlığı önleyicidir, bu nedenle sık sık kabızlık problemi yaşayan biriyseniz sabah kahvaltılarınıza sıcak su ile inciri de ekleyebilir ve bu probleminizi giderebilirsiniz.Yüksek oranda içerdiği antioksidanlar sayesinde(lutein, karoten ve tanen) kolajen dokuların yaşam süresini uzatıyor ve yaşlanma karşıtı etki gösteriyor.Zengin demir, ve C vitamini sayesinde, hem demir emilimini artırıcıdır, hem de demir kapasitesini artırıcı özellik göstermektedir. Kabızlık problemi yaşayan, gebe-emzikli kadınlar, veya adet sonrası dönemde özellikle kadınların mutlaka diyetlerine incir eklemelerini öneriyorum.İncir potasyum açısından oldukça iyi bir kaynaktır. Bu mineral kan basıncı kontrolünde rol almaktadır, özellikle yüksek tansiyon hastası bireylerin sebze ve meyve tüketimlerini artıraraksodyum-potasyum dengesini sağlayıp kan basıncını düşürmeleri hedeflenmektedir. Bu sayede hem potasyum hem de kalsiyumaçısından zengin olan incir kan basıncını düşürücü etkisiyle de tercih edilecek bir meyvedir.İncirin diğer meyvelerden bir diğer farkı da zengin kalsiyum içermesi, bu sayede kemik-eklem ve diş sağlığını koruyucu özellik göstermektedir.İçerdiği antioksidanlar sayesinde damar sertliğinden koruyor, hücre yenilenmesini sağlayıp kalp-damar hastalıklarından koruyucu özellik gösteriyor.Yapılan çalışmalarda incirde bulunan karbonhidrat sayesinde beyine ihtiyacı olan glikozu ( şeker) sağladığı ve beyin gücünü bu sayede yorgunluğu giderici özellik gösterdiği söyleniyor .Kuru incir taze incire oranlavitamin ve minerallerden zengin bir kaynaktır, örneğin potasyum miktarı taze incire oranla daha yüksektir, yine kalori açısından da kuru incirin beklemeyle şeker içeriği artmaktadır ve kalorisi daha fazladır. Taze incir ise antioksidanlar açısından daha zengindir (caroten, lutein, klorojenik asit, tanen gibi). (Antioksidanlar ; hücrelere zarar verici, hücre farklılaşmasına neden olan serbest radikalleri bağlayıp yok eden bileşenlerdir.)Tek başına da tüketebileceğiniz inciri, salatalarınıza yoğurtlarınıza katarak veya sabah tam tahıl gevreklerinize, yulaf ezmenize ekleyerek daha dengeli öğünler yaratabilirsiniz.Tüm söylenenlerin yanı sıra bildiğiniz gibi her şeyin azı karar çoğu zarar. İncir de diğer meyveler gibi karbonhidrat, şeker oranı açısından yüksek bir meyvedir. Glisemik indeks( yendiğinde kan şekerini yükseltme hızı) açısından da yüksek olan incirin özellikle diyabet hastası bireylerin ve kilo verme sürecinde olan kişilerin dikkatle tüketmesi gerekiyor, aşırı miktarından kaçının ve mümkünse günün erken saatlerinde belki kahvaltılarda tüketmeye çalışın, özellikle akşam geç vakitlerde ara öğün olarak inciri tercih etmeyin.