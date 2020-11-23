Ağız ve diş sağlığı problemleri ihmal ediliyor

UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bulut, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeni ile açıklama yaparak ağız ve diş sağlığı problemlerinin hayatı doğrudan tehdit etmemesi nedeniyle genellikle ihmal edildiğinin altını çizdi





Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bulut, 1996 yılından itibaren her yıl 18-24 Kasım’ı içine alan haftanın ‘Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ olarak ve 22 Kasım gününün de ‘Diş Hekimleri Günü’ olarak kutlandığını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bulut’un, Türkiye’de ilk ‘Dişçi Mektebi’nin 22 Kasım 1908 tarihinde açılmasının bilimsel diş hekimliğinin başlangıcı olarak kabul edildiğini vurguladığı açıklamasında, Türkiye’deki diş hekimliğinin 22 Kasım 1908’den itibaren modern bir sürece girdiğinin altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Bulut, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren KKTC’de de etkilerini göstermiş ve modern diş hekimliği ülkede de istenilen seviyeye ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Haftanın ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek ve doğru alışkanlıkları kazandırmak amacıyla önemli olduğunu vurgulayan Bulut, bu sayede toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine de katkıda bulunulduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Bulut, sağlığı kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olma durumu şeklinde açıklayarak, sağlıklı bir yaşamın ise ağız ve diş sağlığı ile başladığını kaydetti.

Diş ve diş eti hastalıklarının en önemli sağlık sorunları arasında olduğunu dile getiren Bulut, özellikle kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı, mide rahatsızlığı ile kadınlarda erken doğum ya da düşük doğum ağırlığı risklerini arttırdığını da söyledi.

Ağız ve diş sağlığı problemleri hayatı doğrudan tehdit etmediği için ihmal ediliyor

Yrd. Doç. Dr. Bulut, ağız ve diş sağlığı problemlerinin hayatı doğrudan tehdit etmemesi nedeniyle genellikle ihmal edildiğinin altını çizerek, “Ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek için küçük yaşlarda eğitime başlanmalı, ağız ve diş bakımı alışkanlık haline getirilmelidir. Çocuklar ve gençlerin eğitiminde aileler, öğretmenler, sağlık kuruluşları ve medya önemli etkiye sahiptirler” dedi.

Ağız ve diş sağlığının korunmasının fazla zaman almadığını ya da çok maliyet gerektirmediğini kaydeden Bulut, sağlık için ilk ve en kolay önlemlerden biri olduğunu söyledi.

Bulut, koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında anaokulu ile ilkokullarda flor uygulamaları yapılmasının yanı sıra sağlık kuruluşlarıyla birlikte eğitim ve tarama çalışmaları gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bulut, “Dişlerin ve dilin günde en az 2 kez doğru şekilde fırçalanması, günde 1 kez diş ipi kullanılması ve diş hekimine düzenli olarak gidilmesi önemlidir” dedi.

