Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık

Tüm çabalarınıza rağmen dişlerinizdeki lekeler geçmiyorsa, problemin kaynağını öğrenerek dişlerinizi eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

1. Sık sık gazlı içecekler tüketmek

2. Her yemekte sos kullanmak

3. Gün içinde çok fazla çay-kahve içmek



4. Her gün ağız bakım suyu kullanmak

5. Diş fırçasını çok sert kullanmak

6. Yeterince su içmemek

İnci gibi görünen dişler, iyi bir ağız hijyenin en temel işaretidir. Bu nedenle gülüş, insanların dikkat ettiği ilk şeylerden biridir. Ancak dişleriniz yeterince beyaz değilse gülerken çekinebilirsiniz. Sigara tüketimi, yetersiz ağız bakımı ve sağlıksız beslenme gibi birçok neden dişlerin zamanla sararmasına neden olabilir. Öte yandan bu problemin nedeni sadece ağız bakım rutini değildir. Düzenli olarak dişlerini fırçalayan kişilerde dahi lekelenmeler görülebilir. Dişleri beyazlatmanın birçok yolu olsa da günlük hayatta yapılan hatalar lekelerin tekrar oluşmasına yol açabilir. Peki dişler parlaklığını neden kaybeder? Bu listede diş lekelenmelerine neden olabilecek bazı alışkanlıkları bir araya getirdik.Soda gibi gazlı içeceklerde bulunan karbonik asitler dişlere ciddi şekilde zarar vermez. Ancak içecek aromalıysa, diş minesine zarar veren katkı maddeleri içerebilir. Diş minesi zarar gördüğünde ise dişler lekelenmeye daha açık hale gelir. Bu nedenle aromalı gazlı içecekler yerine daha sağlıklı içecekler tercih etmelisiniz.Sosların ana yemeğe nasıl lezzet kattığını hepimiz biliyoruz. Her sos farklı bir yemeğin tadını güzelleştirir ve tabaklarda görsel bir şölen sunar. Ancak bu sosları fazla tüketmek diş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle soya sosu, dişleri sarartmasıyla ünlüdür. Öyle ki diş macunlarını dahi daha az etkili hale getirebilir.Biliyoruz, sıcak bir fincan kahve güne daha hızlı başlamanıza yardımcı oluyor. Ancak bunu her gün yaptığınızda dişinizin parlaklığı yok olabilir. Kahve ve çay gibi yüksek pigmentli içecekler sık tüketildiğinde dişleriniz çok hızlı lekelenebilir. Ek olarak bu içeceklerin çok sıcak tüketilmesi diş minesine zarar verebilir. Aynı zamanda bu içeceklerin çok soğuk bir ortamda tüketilmesi, diş minesinde mikro çatlaklara neden olabilir. Bu da diş hassasiyeti yaşama riskini önemli ölçüde artırır.Ağız bakım suyu diş problemlerinin önüne geçerken nefesinizi daha uzun süre taze tutmaya yardımcı olur. Ancak bu ürünlerin çok sık kullanılması dişlerinize zarar verebilir. Çoğu ağız bakım suyu klorheksidin glukonat içerir. Bu da ağız içi floranın zamanla bozulmasına neden olabilir. Dolayısıyla dişlerde lekelenme ihtimali yükselir.Ağız hijyenini sağlamanın en temel yolu dişleri düzenli olarak fırçalamaktır. Sanılanın aksine dişleri çok sert fırçalamak, dişinizin daha temiz olacağı anlamına gelmiyor. Dişinizi her gün çok sert fırçalıyorsanız zamanla diş minesini aşındırabilirsiniz. Bu da dişlerinizi daha hassas bir hale getirir ve lekelenme riskini artırabilir.Su içmek, genel sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Gün içinde belirli aralıklarla su tüketerek dişlerinizi durulayabilirsiniz. Böylece dişlerinizin daha uzun süre beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz.