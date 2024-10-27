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Acil durum hastanesinde 7 bebeğe alkollü mama verildi

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Acil durum hastanesinde 7 bebeğe alkollü mama verildi
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Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde bir hemşirenin yanlışlıkla yedi bebeğe mamaya su yerine alkol karıştırarak gıda desteği verdiği öğrenildi.

Alkollü mama verilen yedi bebekten birinin yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanlığı geniş çaplı bir soruşturma süreci başlattı.

İlk bulgulara göre bebeğin alkollü mamadan ölmediği tespit edildi. 

Yarın otopsisi yapılacak 20 günlük günlük bebeğin kesin ölüm nedeni ortaya çıkmış olacak. 
Haber Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı’na yakın çevrelerden derlediği bilgilere göre, ilk etapta hemşirenin su yerine mamalara alkol karıştırdığı tespit edildi. 

Diğer altı bebeğin herhangi bir sorun yaşamadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi 
Vahim hatayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, Sağlık Bakanlığı da otopsinin ardından kamuoyuna geniş bir açıklama yapacak. 


Polisin de dahil olduğu soruşturma süreci ile ilgili polisten yapılan basın açıklaması şöyle :

"26.10.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören Mihrimah TOYMURADOV (Ç-20 günlük) aniden rahatsızlanarak yaşamını etmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir."

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