Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor

Başbakan Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
Başbakan Ersin Tatar, yapımına 27 Ağustos 2020 tarihinde başlanan Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Hastanenin içerisindeki çalışmaların hemen hemen tamamlandığı gözlemlendi.
Tatar, çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Büyük bir emek var burada" dedi. Ayrıca, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" diye konuştu.
Hastanenin yapımında emekleri geçen, işçiler baretlerini havaya atarak, inşaatın bitişini kutladı. Bunların yanı sıra Türkiye’den getirilen ambulans araçları da hastanenin önünde hazır bulundu.
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